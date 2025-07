Barça arranca la pretemporada pensando en la portería y sus finanzas

El FC Barcelona inicia el domingo la pretemporada con la mirada puesta en la portería, donde hay 'overbooking' tras la llegada de Joan Garcia y la renovación de Wojciech Szczęsny, y en el equilibrio financiero que le permita inscribir a nuevos jugadores.

Los pupilos de Hansi Flick, quien afronta su segunda temporada al mando del banquillo culé, pasarán las habituales pruebas médicas y, el lunes, realizarán la primera doble sesión de entrenamiento de cara al nuevo curso, que comenzarán el 16 de agosto en LaLiga ante el Mallorca.

En la capital catalana, los futbolistas permanecerán hasta el 24 de julio, fecha en la que pondrán rumbo hacia su gira asiática, seis años después de su última visita a Extremo Oriente.

Allí, el Barça se medirá el 27 de este mes al Vissel Kobe japonés; cuatro días después, al FC Seúl; y el 4 de agosto al Daegu FC, esos dos últimos conjuntos de Corea del Sur.

En cambio, pese a lograr una pasada campaña casi perfecta con los títulos de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España —quedó eliminado en semifinales de la Champions—, las aguas parecen agitadas en Can Barça.

La incorporación de García procedente del Espanyol hasta 2031 y la ampliación de contrato de Szczęsny hasta 2027, que se unió al grupo en octubre por la grave lesión de rodilla del alemán Marc-André ter Stegen, han provocado un exceso de cancerberos, al que se suma Iñaki Peña.

- El Mundial, a la vista -

Según la prensa española, Ter Stegen está en la rampa de salida. "Puestas encima las cartas sobre la mesa, el interés ahora es conocer qué estrategia utilizará el primer capitán de la plantilla (Ter Stegen), obligado a jugar a este ajedrez con negras", señala el diario As.

El martes, García adelantó su preparación en la Ciudad Deportiva. Dos días más tarde, Ter Stegen acudió a la zona de entrenamiento, donde coincidió con el arquero catalán, antes de lo previsto.

"Flick le ha dejado claro que el club ha tomado una decisión estratégica en la portería firmando al exespanyolista Joan García y que el nuevo guardameta tenía toda la confianza del cuerpo técnico y de la dirección deportiva para jugar en el once", indicó el periódico Sport. "A partir de ahí, el Barça respetará cualquier decisión que tome Ter Stegen, ya sea para quedarse y luchar por la titularidad o irse a otro proyecto deportivo en este mercado", agregó. Ter Stegen, que ya expresó durante la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA, a principios de junio, su voluntad de seguir en el Barça, es consciente de que necesita minutos para ser titular con la selección alemana durante el Mundial de 2026. La marcha del teutón, que tiene contrato hasta 2028 con el Barça, dejaría las arcas del Barcelona en mejor situación económica para poder inscribir precisamente a García e, incluso, ayudar a realizar algún que otro fichaje para potenciar otras posiciones. El club barcelonista continúa en su cruzada por sanear unas cuentas que le dejen poder fichar sin tener que pensar si el jugador va a poder competir la próxima campaña. Todavía no está claro que la entidad catalana respete la regla 1:1 del 'fair play' financiero de LaLiga, que establece que un equipo se puede gastar en fichajes la misma cantidad de dinero que ingresa, y que tantos quebraderos de cabeza le está generando. De acuerdo con la prensa catalana, el Barcelona confía en estar dentro de la norma a principios de agosto, después de entregar a la patronal de los clubes un informe sobre el estado de las cuentas. Para ello, los responsables azulgrana esperan que una firma de auditoría certifique que los 475 asientos VIP del Spotify Camp Nou ya están finalizados y que, por tanto, se pueden comercializar. De esta manera, se podrían computar los 100 millones de euros (US$116 millones) por los derechos de explotación. Al mismo tiempo, el club debe recortar la masa salarial para generar un margen que permita incluir las nóminas de las nuevas incorporaciones. rsc/dr/dam