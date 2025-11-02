Barça cura las heridas del Clásico con un triunfo ante el Elche

El FC Barcelona, derrotado por el Real Madrid hace una semana en el Clásico, regresó al buen camino al ganar 3-1 ante el Elche en Montjuic, este domingo en la 11ª jornada de LaLiga, donde volvió a ponerse segundo.

Lamine Yamal (9') y Ferran Torres (11') aprovecharon los errores defensivos del conjunto ilicitano, que se mantuvo vivo gracias al tanto de Rafa Mir (42') al filo del descanso y a las actuaciones del exguardameta azulgrana Iñaki Peña.

Ya en la segunda mitad, el inglés Marcus Rashford (61') envió un torpedo contra la portería adversaria para certificar el triunfo del equipo blaugrana antes de visitar el miércoles al Brujas en Champions.

Con este triunfo, el Barça aumentó su puntuación en la tabla hasta los 25, cinco menos que el líder Real Madrid, que se impuso por 4-0 al Valencia el sábado en el Santiago Bernabéu, y dos más que el Villarreal (3º), que venció también 4-0 al Rayo Vallecano en La Cerámica.

En modo apisonadora entraron los pupilos de Hansi Flick, ejerciendo una intensa presión, robando en campo contrario y con transiciones veloces, lo que provocó fallos flagrantes de los hombres de Eder Sarabia.

Tras una presión alta, Alejandro Balde se hizo con un balón para avanzar en diagonal y entregar el esférico a Yamal, quien recortó a su marcador para enviar al fondo de la portería (9').

Instantes después, en una jugada similar, Fermín López arrebató un esférico para asistir a Ferran, quien anotó en boca de gol (11').

El jugador valenciano celebró su tanto mostrando una camiseta en memoria de las 229 víctimas mortales de las inundaciones en la región de Valencia hace un año.

En ese momento, la euforia se apoderó de los azulgranas, que bajaron la concentración mientras continuaban con la línea de defensa muy adelantada.

Consciente del riesgo que la zaga del Barça asumía, Sarabia mandó a sus atacantes a buscar los costados, lo que propició la diana de Mir (42').

Ronald Araujo rompió el fuera de juego para que el delantero murciano recibiera la pelota y, delante del uruguayo, rematara ajustado al poste derecho del arquero polaco Wojciech Szczesny.

- "Nos comíamos el césped" -

En la segunda mitad, el cuadro culé ingresó en el césped con más ímpetu, pero la oportunidad más clara la desperdició Mir que estrelló su disparo con el larguero.

Luego, Marc Casadó asistió desde su campo a Fermín que estaba cerca de la línea de la banda derecha, pero envió un potente pase a Rashford. El británico se generó un espacio hábilmente y lanzó un obús que tocó el travesaño antes de dirigirse hacia dentro (61').

Fiel a su estilo, el Barcelona continuó presionando arriba, lo que ocasionó que Ferran robara el esférico que cedió a Yamal (79) situado en el punto de penal. Sin embargo, el joven extremo lo envió a las nubes.

"Estamos encontrando al Barça del año pasado.

Donde desde el primer minuto nos comíamos el césped", declaró Ferran a Movistar+.

"Hemos salido muy bien. Luego hemos estado desacertados, pero encontramos nuestro espíritu e intensidad", subrayó el atacante azulgrana.

En otros partidos de la jornada, el Celta (12º) superó 2-1 al Levante (17º) en el Ciutat de València, mientras que el Alavés (8º) ganó 2-1 al Espanyol (5º) en Mendizorroza.

rsc/dr