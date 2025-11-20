Barça empata con Chelsea pero sigue en cabeza de la Champions femenina

El FC Barcelona, finalista de la pasada Liga de Campeones femenina de fútbol, se dejó sus primeros puntos en esta edición del máximo torneo europeo al empatar 1-1 en el campo del Chelsea, este jueves en la 4ª jornada.

La australiana Ellie Carpenter adelantó a las londinenses en el minuto 15 y la polaca Ewa Pajor igualó para las españolas en el 23.

El Chelsea se quedó así a medias en su intento de tomarse una revancha respecto al equipo que le eliminó en las semifinales de este torneo en las tres últimas temporadas.

En la clasificación del grupo único de 18 equipos de esta edición, el Barça se mantiene líder, ahora con 10 puntos de 12 posibles, igual que el Lyon francés (2º), que el miércoles se había puesto provisionalmente primero al igualar 3-3 en el campo de la Juventus, cortando igualmente su racha después de arrancar con tres triunfos como las catalanas.

La victoria más amplia del jueves la consiguió el Atlético de Madrid (9º, 6 puntos), que goleó 4-0 en el campo del Twente neerlandés (14º, 2 puntos).

Los tantos colchoneros en Países Bajos fueron conseguidos por Amaiur Sarriegi (minuto 29), Julia Bartel (41'), la noruega Synne Jensen (67') y Fiamma Benítez (85').

El que sigue hundido en este arranque de Champions es el Paris Saint-Germain, que registró una cuarta derrota en cuatro partidos, esta vez cayendo 3-1 en su Parque de los Príncipes ante el Bayern de Múnich.

Las bávaras siguen así el ejemplo de sus compañeros del equipo masculino, ya que el Bayern venció al PSG en el mismo escenario a principios de este mes en la Champions masculina.

El equipo de la capital francesa es colista y el único que todavía no ha puntuado.

Resultados de la 4ª jornada de la Liga de Campeones femenina:

- Jueves:

OH Lovaina (BEL) - Roma (ITA) 1 - 1

París SG (FRA) - Bayern Múnich (GER) 1 - 3

Chelsea (ENG) - FC Barcelona (ESP) 1 - 1

FC Twente (NED) - Atlético de Madrid (ESP) 0 - 4

- Disputados el miércoles:

París FC (FRA) - Benfica (POR) 2 - 0

Vålerenga (NOR) - SKN Sankt Pölten (AUT) 2 - 2

Arsenal (ENG) - Real Madrid (ESP) 2 - 1

Juventus (ITA) - Lyon (FRA) 3 - 3

Wolfsburgo (GER) - Manchester United (ENG) 5 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Barcelona 10 4 3 1 0 15 2

2. Lyon 10 4 3 1 0 11 5

3. Wolfsburgo 9 4 3 0 1 12 6

4. Manchester United 9 4 3 0 1 6 6

5. Bayern Múnich 9 4 3 0 1 9 11

6. Chelsea 8 4 2 2 0 12 2

7. Real Madrid 7 4 2 1 1 10 6

8. Juventus 7 4 2 1 1 8 7

9. Atlético de Madrid 6 4 2 0 2 11 3

10. Arsenal 6 4 2 0 2 7 6

11. OH Lovaina 5 4 1 2 1 5 7

12. Paris FC 5 4 1 2 1 5 7

13. Vålerenga Fotball 4 4 1 1 2 4 5

14. Twente 2 4 0 2 2 3 8

15. Benfica 1 4 0 1 3 2 7

16. Roma 1 4 0 1 3 3 12

17. Sankt Pölten 1 4 0 1 3 2 17

18. París SG 0 4 0 0 4 3 11

NOTA: los 4 primeros equipos se clasifican directamente para los cuartos de final. Los equipos clasificados del 5º al 8º son designados cabezas de serie para disputar un pulso de octavos de final a ida y vuelta contra los equipos clasificados del 9º al 12º lugar. Los equipos que terminen entre el 13º y el 18º quedan eliminados directamente.

