Barça empata y se la jugará en Old Trafford, Sevilla con pie y medio en octavos

En medio de un ambiente de Champions, el FC Barcelona no pudo pasar del empate a dos este jueves en el Camp Nou ante el Manchester United, un resultado que no clarifica nada el pase a octavos antes de la vuelta en Old Trafford, mientras que el Sevilla puso pie y medio en esa ronda al vencer 3-0 al PSV Eindhoven.

La peor noticia para el Barça fue sin embargo la lesión del joven centrocampista Pedri, que tuvo que irse sustituido por Sergi Roberto (41) tras sufrir una "lesión en el recto anterior del muslo derecho", según el club azulgrana.

"Hemos competido contra un rival de un nivel espectacular, uno de los mejores de Europa", dijo el técnico Xavi Hernández en rueda de prensa tras el partido.

El Barça encontró primero el camino del gol con un remate de cabeza de Marcos Alonso al saque de un córner (50).

El jugador español celebró el tanto apuntando al cielo en recuerdo de su padre, fallecido hace justo una semana.

Pero, el Barça y sus aficionados no tuvieron demasiado tiempo para celebrar porque apenas dos minutos después, Rashford recibió un balón en profundidad para hacer el 1-1 (52). El delantero del United ajustó el balón al palo sorprendiendo a Ter Stegen.

Raphinha pudo adelantar al Barça con un tiro lejano que obligó a volar a De Gea (55), pero poco después el acoso del Manchester United acabó con otra entrada por la banda de Rashford que metió un balón al área donde Koundé la empujó al fondo de su propia portería (59).

- "Podemos ganar" -

Por detrás en el marcador, el Barcelona entró en unos momentos de desconcierto de los que se recuperó cuando Raphinha soltó un disparo lejano que se coló en la portería defendida por De Gea con la colaboración de Lewandowski que descolocó a la defensa (76).

El Barça siguió apretando hasta el final, pero tendrá que jugarse el pase a octavos de la Europa League en Inglaterra.

"Podemos ganar. Iremos a Old Trafford a competir y a ver lo qué pasa. Es un rival muy fuerte, pero hoy me voy orgulloso del equipo y del empate", advirtió Xavi.

Más despejado dejó el camino para la vuelta el Sevilla, que volvió a demostrar lo bien que se le da la segunda competición europea, que ha conquistado en seis ocasiones.

Jesús Navas puso un centro desde la derecha al área pequeña, donde apareció En-Nesyri para hacer el 1-0 (45+2) y marcharse por delante al descanso.

A la vuelta de la pausa, el Sevilla apenas necesitó cinco minutos para que Lucas Ocampos controlara un balón y a la media vuelta soltara un tiro cruzado que puso el 2-0 en el marcador (50). El argentino había entrado al campo por Bryan Gil en el descanso.

El equipo andaluz terminó de cerrar su cuenta con un fuerte disparo de Gudelj que se coló en la portería defendida por el argentino Walter Benítez (55).

- Juve y Ajax en problemas -

Otro de los favoritos, la Juventus, concedió un empate en casa ante el Nantes francés (1-1), y deberá elevar su nivel de juego en la vuelta si quiere seguir en la competición.

El Ajax de Ámsterdam tampoco pasó del empate en casa ante el Unión Berlín (0-0), que demostró por qué es segundo en la Bundesliga. mientras que el Mónaco se impuso 3-2 al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso en Alemania en el tiempo añadido.

El Rennes francés hipotecó parte de sus opciones de clasificación en la Europa League al caer 2-1 contra el Shakhtar Donetsk.

El partido fue deslocalizado a la capital polaca a causa de la guerra en Ucrania.

Y el Salzburgo se impuso 1-0 a la Roma con gol del volante argentino Nicolás Capaldo.

- Resultados de la ida del repechaje a octavos de Europa League:

FC Barcelona - Manchester United 2 - 2

Shakhtar Donetsk - Rennes 2 - 1

Ajax Ámsterdam - Unión Berlín 0 - 0

RB Salzburgo - AS Roma 1 - 0

Juventus - Nantes 1 - 1

Sporting Portugal - Midtjylland 1 - 1

Bayer Leverkusen - Mónaco 2 - 3

Sevilla FC - PSV Eindhoven 3 - 0

