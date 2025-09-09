Barça jugará primer partido de local de La Liga en estadio Johan Cruyff al no estar listo el Camp Nou

Por Fernando Kallas

BARCELONA, 9 sep (Reuters) - El Barcelona jugará su primer partido de LaLiga como local con 6000 espectadores en su estadio de entrenamiento, después de que los retrasos en las obras del Camp Nou dejaran al club sin escenario.

El club anunció el martes que se enfrentará el domingo al Valencia en el Estadio Johan Cruyff, un modesto recinto situado en sus instalaciones de entrenamiento de Sant Joan Despi, a las afueras de Barcelona.

La decisión de disputar allí su cuarto partido de LaLiga esta temporada se dio a conocer después de que la renovación del emblemático Camp Nou se retrasara nueve meses, lo que obligó al club a encontrar una solución provisional.

El reducido aforo de 6000 asistentes obligó a LaLiga a conceder al Barça una exención especial de las normas de competición que exigen a los clubes de primera división un aforo mínimo de 15.000.

Los técnicos de la Liga pasaron la última semana inspeccionando las instalaciones del estadio Johan Cruyff y exigiendo ajustes esenciales, incluida la instalación de cámaras VAR.

El Barça esperaba con ansias volver a un Camp Nou con capacidad reducida para 27.000 espectadores, pero no logró obtener los permisos necesarios del Ayuntamiento de Barcelona.

Usar como alternativa al Estadio Olímpico Lluís Companys, donde ha disputado sus partidos las dos últimas temporadas con la asistencia más baja de su historia reciente, quedó descartado después de que un concierto de Post Malone dejara el terreno de juego en malas condiciones.

"El Club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del estadio Spotify Camp Nou en las próximas fechas. Por este motivo, el partido se disputará, finalmente, en el Estadi Johan Cruyff", dijo el club en un comunicado.

"El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo como ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou. El Club informará próximamente de todos los detalles relativos a la organización de los partidos y a la gestión de entradas".

(Reporte de Fernando Kallas; Editado en español por Martín Vargas)