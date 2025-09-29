Barça-PSG, Mourinho y el Real Madrid de viaje por los confines de la Champions

El Barcelona-PSG ilumina la segunda jornada de la Liga de Campeones, que contará con el regreso de José Mourinho en el banquillo del Benfica precisamente ante el Chelsea en Stamford Bridge, y el viaje del Real Madrid a los confines de la competición para jugar ante el Kairat Almaty.

Elegido mejor entrenador del curso el pasado lunes, el técnico del PSG Luis Enrique regresa al lugar en el que triunfó como jugador y técnico gestionando como puede un efectivo que está pagando los excesos de la interminable temporada pasada, coronada con el título europeo.

Flamante Balón de Oro, Ousmane Dembélé se perderá por lesión el duelo ante su exequipo, en el que jugó seis temporadas antes de mudarse a París en 2023.

Además el sábado se retiraron ante el Auxerre (triunfo 2-0) con molestias Vitinha, tercero en la votación del gran premio individual, y el georgiano Khvicha Kvaratshkhelia.

Por el Barcelona la gran noticia es el regreso tras un par de semanas lesionado de Lamine Yamal. Segundo en el Balón de Oro, fue protagonista de la remontada ante la Real Sociedad (2-1) el domingo tras entrar en la segunda parte. El PSG será su luminoso bautizo europeo este curso.

Poner tierra de por medio

El martes el Real Madrid pondrá tierra de por medio, hasta 7000 kilómetros, para digerir en Kazajistán ante el Kairat Almaty su derrota 5-2 el sábado ante el Atlético.

"Tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado, porque seguro que nos van a servir en el futuro, pero no hay excusas. Estamos dolidos, como lo está la afición. Era un derbi y es una derrota merecida", señaló el técnico blanco Xabi Alonso.

Fue la primera derrota del curso de su equipo, que además perdió por lesión a su capitán Dani Carvajal y al brasileño Éder Militao, en una zaga mermada en la que tampoco están disponibles Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold.

Ante el equipo más oriental de la historia de la competición -Kazajistán tiene 1783 km de frontera con China-, Alonso contará con Jude Bellingham, por primera vez titular ante el Atlético, y un imparable Kylian Mbappé, autor de diez de los 18 goles de su equipo.

Regresa el show de "Mou"

La segunda jornada europea también supondrá el regreso de uno de sus personajes más carismáticos: rescatado por el Benfica tras estrellarse 3-2 en su estreno en casa ante el Qarabag, Mourinho escuchará de nuevo el himno de la Champions precisamente en Stamford Bridge, el equipo que lo lanzó a la fama cuando lo fichó en 2004.

Autocalificado 'The special one' (el especial) en aquellos tiempos, Mourinho regresó a la casilla de salida, el Benfica, su primer destino como técnico principal, con la serenidad de sus 62 años, afirmando ser más "humilde" y "altruista".

Ambos equipos necesitan la victoria.

El Chelsea, vigente campeón mundial, también se estrenó con derrota, 3-1 en Múnich ante el Bayern.

- El líder Eintrancht en Madrid -

Líder de la Champions tras su contundente 5-1 ante el Galatasaray, al frente del pelotón de equipos que arrancaron con triunfo, el Eintracht Fráncfort viaja en la segunda jornada al estadio Metropolitano para enfrentarse a un Atlético crecido tras su victoria en el derbi y que debutó en Anfield con un doloroso 3-2 con tanto in extremis de Virgil Van Dijk.

También visitará España la Juventus, que juega en la cancha del Villarreal, mientras que el Borussia Dortmund, con el que firmó un espectacular 4-4 en la primera fecha, recibe al Athletic.

Entre el resto de 'gallos' de la competición, el Arsenal recibe al Olympiacos, el Nápoles al Sporting Portugal y el Inter de Milán al Slavia Praga, mientras que el Manchester City visita al Mónaco y el Bayern Múnich al modesto Pafos chipriota.

pm/mcd