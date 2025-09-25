Barça remonta 3-1 en Oviedo para seguir la estela del Real Madrid
El Barcelona se impuso este jueves por 3-1 al recién ascendido Oviedo en el estadio Carlos Tartiere,
El Barcelona se impuso este jueves por 3-1 al recién ascendido Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, en el cierre de la 6ª jornada de LaLiga española, tras remontar un gol en contra, por lo que el equipo culé dormirá segundo a dos puntos del líder Real Madrid.
Con un tremendo disparo desde 40 metros acompañado por un error de posicionamiento del arquero Joan García, Alberto Reina (33) adelantó al conjunto asturiano.
Pero los pupilos de Hansi Flick lograron dar la vuelta al marcador gracias a los tantos sucesivos de Eric García (56), el polaco Robert Lewandowski (70) y el uruguayo Ronald Araujo (88).
Con este triunfo, el Barça suma 16 unidades y sigue la estela del Real Madrid (pleno de 18 puntos), que venció el martes por 4-1 al Levante en el estadio Ciutat de Valencia.
rsc/dr
