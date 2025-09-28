Barça remonta ante Real Sociedad y se pone líder en el regreso de Yamal

El FC Barcelona aprovechó la derrota de la víspera del Real Madrid para arrebatarle el liderato de la Liga española, gracias a su victoria de este domingo sobre la Real Sociedad, con remontada incluida (2-1), en un duelo de la 7ª jornada en el que reapareció Lamine Yamal tras su lesión.

Álvaro Odriozola había adelantado al equipo vasco en el minuto 31 pero los azulgranas dieron la vuelta al marcador con dos tantos de cabeza, firmados por el francés Jules Koundé (43) y el polaco Robert Lewandowski (59).

Los catalanes pudieron haber ampliado la cuenta en el 75, pero se anuló por fuera de juego un tanto a Yamal, muy activo en su primer partido desde que recibió el lunes en París su segundo Trofeo Kopa a mejor joven de la pasada temporada y que se tuvo que conformar en esta ocasión con el rol de asistente en el tanto de Lewandowski.

Yamal, que volvió de la estancia con la selección española de principios de mes con problemas en el pubis, regresaba en este partido después de perderse por lesión los últimos cuatro compromisos de su equipo.

El artillero polaco envió al larguero en el 84, un minuto después de que el japonés Take Kubo también enviara al travesaño para la Real, y el Barcelona no pudo respirar aliviado hasta el pitido final.

Con 19 puntos (seis victorias, un empate), el Barça, defensor del título, toma ahora los mandos de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Real Madrid (2º, 18 puntos), que el sábado había recibido una bofetada (5-2) en el derbi contra el Atlético de Madrid (5º, 12 puntos).

- Esperando al PSG -

De los nueve partidos oficiales jugados por el Barcelona en este inicio de temporada, el equipo de Hansi Flick ha ganado ocho. Solo se le escapó el triunfo en la tercera jornada de LaLiga, cuando empató 1-1 en el campo del Rayo Vallecano.

El partido del domingo marcaba el regreso del Barcelona al estadio de Montjuic, después de dos encuentros disputados en el Estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí.

El equipo azulgrana sigue a la espera de poder utilizar su recinto, el Camp Nou, de obras en los últimos meses. En Montjuic, corazón de los Juegos Olímpicos de 1992, recibirá el miércoles de la nueva semana al campeón de Europa, el París Saint-Germain, en el choque estelar de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Bajo los palos del Barça estuvo Wojciech Szczesny, en reemplazo de Joan García, lesionado esta semana.

El veterano arquero polaco tuvo intervenciones de mérito, especialmente una en el 61 ante Mikel Oyarzabal, que hubiera supuesto el empate a dos.

La Real Sociedad, con apenas un triunfo en esta Liga, suma apenas 5 puntos y es decimoséptimo, asomado peligrosamente a los puestos de descenso.

Elche, en zona Champions

También este domingo, el Elche se confirmó como la sorpresa positiva del inicio de esta Liga, con una victoria 2-1 sobre el Celta de Vigo (16º) que le coloca incluso en el cuarto puesto, dentro de la zona de Liga de Campeones, una posición inhabitual para el modesto conjunto alicantino.

John Chetauya Nwankwo firmó el tanto de la victoria del Elche en ese partido, en el 68. Su equipo suma ahora 13 puntos, uno más que el Atlético y a seis del liderato.

En el turno matinal, el Sevilla (8º) logró un triunfo tan tardío como valioso en el campo del Rayo (15º), por 0-1 con un tanto del nigeriano Akor Adams en el 87.

La tanda de partidos del domingo se completa con el pulso entre Betis (10º) y Osasuna (13º), mientras que para el lunes quedará el duelo que bajará el telón de esta jornada, entre Valencia (12º) y Oviedo (19º).

dr/iga