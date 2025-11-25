Barça se estrella contra Chelsea, City cae en casa y el Nápoles se relanza

En el gran duelo de la quinta jornada de Liga de Campeones, el FC Barcelona salió escaldado este martes en su visita al Chelsea, encajando una goleada 3-0, mientras que el Manchester City se vio sorprendido en su cancha por el Bayer Leverkusen y el Nápoles sumó su segunda victoria europea de la temporada.

En Stamford Bridge el central Ronald Araújo lastró a los azulgranas tras ser expulsado por doble tarjeta amarilla (32', 44') cuando su equipo perdía ya 1-0.

Los Blues se habían adelantado con un gol en propia puerta de Jules Koundé (27') y sentenciaron con un trallazo de Estêvão (55') ante un Barcelona incapaz de aguantar el pulso con un jugador menos. Liam Delap marcó el tercero (73').

Con esta derrota el Barça sigue fuera del Top-8 -clasificación directa a octavos- en el que sí está el Manchester City (6º), pese a encajar su primera derrota europea de la temporada, luego de que el Bayer Leverkusen castigase las rotaciones realizadas por Pep Guardiola.

Frente a un once sin Erling Haaland, Phil Foden o el portero Gianluigi Donnarumma entre otros, el Werkself se impuso 2-0 gracias a dos contraataques convertidos por el español Alejandro Grimaldo (23') y Patrik Schick (54').

El Nápoles homenajea con victoria a Maradona

Una derrota que llega tres días después de perder en Premier League contra el Newcastle y a dos semanas de medirse en el Santiago Bernabéu al Real Madrid, su verdugo en el repechaje de acceso a octavos la pasada temporada.

El Bayer Leverkusen se mantiene en los puestos de acceso al repechaje, en una noche en la que también ganó el Borussia Dortmund.

Frente al Muro Amarillo se estrelló el Submarino Amarillo del Villarreal, que cayó goleado 4-0 y mantiene un único punto en su casillero tras cinco jornadas, alejando cada vez más la posibilidad de avanzar a los octavos de final.

Un doblete del guineano Serhou Guirassy (45+2', 54' de penal) y las dianas de Karim Adeyemi (59') y Daniel Svensson (90+5') dieron la victoria al Dortmund, que pasa a ocupar la 4ª posición con empate a puntos con Chelsea (5º) y City (6º).

Por su parte, el vigente campeón de Italia, el Nápoles, logró doblegar la resistencia del Qarabag azerbaiyano, con victoria 2-0 gracias una vez más al brillo del escocés Scott McTominay.

En el estadio Diego Armando Maradona se homenajeó además al astro argentino, fallecido hace exactamente cinco años. Un gol de McTominay (65') y otro contra su portería de Marko Jankovic (72') dieron la segunda victoria europea de la temporada al Nápoles, casi dos meses después de la primera contra el Sporting de Portugal, a principios de octubre.

La Juve sobrevive en Noruega

Con un punto menos que el Nápoles (18º, 7 pts) está el Marsella (19º, 6 pts), que remontó (2-1) contra el Newcastle gracias a un doblete exprés de Pierre-Emerick Aubameyang (46', 50') para dar la vuelta al tanto inicial de Harvey Barnes (6').

También remontó y sufrió la Juventus de Luciano Spalletti (21ª, 6 pts) para doblegar 3-2 al peleón Bodo/Glimt en Noruega.

Tras remontar el tanto inicial de los locales, los Bianconeri vieron como se desvanecía su primera victoria europea de la temporada tras el penal convertido en el minuto 87 por Sondre Fet... hasta el gol en el añadido del canadiense Jonathan David (90+1), con el que la Juve entra de lleno en la lucha por el repechaje europeo.

Fuera de esas primeras 24 posiciones sigue el Athletic Club, que no pasó del empate a cero en su visita al Slavia de Praga, mientras que en el otro duelo del martes, entre dos equipos que llegaban con pleno de derrotas, el Benfica estrenó su casillero tras vencer 2-0 a un Ajax que sigue tocando fondo.

bur-dam/pm