Barça se queda a un gol de la remontada ante el Atlético, que jugará la final de Copa

No hubo remontada en el Camp Nou. El Atlético de Madrid, pese a perder este martes ante el FC Barcelona por 3-0 en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, disputará la final gracias a la victoria 4-0 cosechada en la ida en el Metropolitano.

Marc Bernal (29', 72') y Raphinha (45+4', de penal) mantuvieron hasta el final la esperanza de una remontada culé que finalmente no se consumó.

El Atlético, que no levanta la Copa del Rey desde 2013, disputará la final en Sevilla el 18 de abril ante el vencedor del derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club, que se enfrentan el miércoles con ventaja 1-0 en la ida para la Real.

Diego "Cholo" Simeone, timonel de los colchoneros, dispuso desde el comienzo de un once inicial más ofensivo de lo esperado.

A pesar de las presencias de Ademola Lookman y Giuliano Simeone, y Julián Álvarez como referencia ofensiva por delante de Antoine Griezmann, el cuadro local demostró desde el principio que no se resignaba a decir adiós al torneo de KO sin pelear.

Ni siquiera la lesión del defensa francés Jules Koundé, que tuvo que ser sustituido en el minuto 12, apagó el ímpetu de los azulgrana.

- Resistencia atlética -

Lamine Yamal era una pesadilla constante para la zaga visitante. El veloz internacional español se internó en el área y cedió raso al corazón del área para que Marc Bernal solo tuviera que empujar el balón al fondo de la red del arco defendido por el argentino Juan Musso, habitual suplente de Jan Oblak en LaLiga.

Los minutos pasaban con el Barça dominando el juego, aunque el marcador seguía reflejando el 1-0, hasta que, tras una rápida combinación en la frontal, Pedri fue derribado dentro del área y Rapinha no perdonó desde los once metros. Mitad del partido, mitad del trabajo hecho para los hombres de Hansi Flick.

Pero hacer cuatro goles al equipo menos goleado de LaLiga (18 goles en 23 partidos), y con fama mundial de ultradefensivo, no es tarea fácil.

En el segundo acto, Juan Musso desbarató con dos atajadas de mérito sendos intentos del Barça, que dotó de la máxima emoción al tramo final con el segundo gol de Bernal, que remató con la zurda al filo del fuera de juego tras centro al área de João Cancelo.

Con más de 20 minutos por delante, el central uruguayo culé Ronald Araújo ejerció como delantero centro en busca de "hacer posible lo imposible", como había pedido Flick la víspera, pero el Atlético apeló a una resistencia heroica que le devuelve a una final de Copa por primera vez en trece años.