Barcelona abre expediente disciplinario a Ter Stegen por negarse a firmar informe médico

MADRID (AP) — El Barcelona abrió un expediente disciplinario contra Marc-André ter Stegen al asegurar que el portero se negó a firmar un informe médico sobre su lesión de espalda, según una persona con conocimiento del procedimiento.

La persona habló el martes con The Associated Press. No quiso ser nombrada porque no estaba autorizada para hablar públicamente sobre el tema.

El club necesitaba que Ter Stegen firmase el informe para poder enviarlo a La Liga española con el fin de liberar espacio en el tope salarial y registrar más fácilmente a otros jugadores sin infringir las reglas de juego limpio financiero.

Sin embargo, el club y el arquero alemán están en desacuerdo sobre el tiempo de recuperación de la cirugía que tuvo lugar la semana pasada para tratar dolencias recurrentes en la parte baja de la espalda.

Ter Stegen dijo antes de la cirugía que el tiempo de recuperación sería de aproximadamente tres meses. El club no dio un cronograma oficial para el proceso de recuperación, diciendo solo que la operación fue “satisfactoria” y que “su evolución marcará su disponibilidad”.

Dependiendo de la duración del proceso de recuperación, el Barcelona podría liberar un porcentaje del salario de Ter Stegen de su tope, generando más espacio para añadir a otros jugadores al equipo.

El club fichó a Joan García, arquero del Espanyol, en junio. Sus otros porteros son el veterano Wojciech Szczęsny e Iñaki Peña.

La Liga tiene que evaluar el informe antes de aprobar el tiempo oficial de recuperación.

Ter Stegen, uno de los capitanes del equipo, no habló públicamente de inmediato después de que el Barcelona dijera que había abierto el procedimiento disciplinario. Se esperaba que él y el club se reunieran para discutir la situación en los próximos días.

El arquero de 33 años se perdió casi toda la temporada pasada debido a una rotura de tendón en su rodilla, y en 2023 se perdió alrededor de dos meses debido a otra operación de espalda. Peña y el Szczęsny de 35 años defendieron el arco en lugar de Ter Stegen durante su lesión de rodilla.

No estaba claro qué tipo de sanción afronta Ter Stegen por no firmar el informe.

El Barça, campeón defensor de La Liga, regresó a España el martes después de completar una gira de pretemporada en Asia.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

