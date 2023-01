Barcelona abrirá el X-Trial 2023 con la flor y nata del trial

El Palau Sant Jordi de Barcelona será escenario el próximo 5 de febrero del arranque del Campeonato del Mundo FIM de X-Trial 2023, con una 46ª edición del Trial Indoor Solo Moto de Barcelona que por tercera vez en su historia abrirá el calendario del Mundial.

El doble vigente campeón del mundo outdoor e indoor Toni Bou (Repsol Honda) y el seis veces campeón mundial Adam Raga (TRRS) abrirán una nueva lucha por el título con permiso del resto de pilotos, con toda la flor y nata del trial presente en la capital catalana.

Serán 46 títulos mundiales los presentes en Barcelona, con los 32 de Toni Bou, los 6 de Adam Raga y los 8 de Emma Bristow, y es que la piloto encabeza el cartel del Women's Trophy, campeonato femenina que llega por tercera vez a Barcelona.

En el X-Trial, Toni Bou con su Montesa y Adam Raga son, de nuevo, los rivales a tener en cuenta. Bou es el mejor piloto de trial de la historia gracias a sus 32 títulos mundiales, mientras que Raga lleva veinte años --con 6 títulos-- en la élite.

"Sobre la moto me siento al 100% y llego con el máximo nivel en Barcelona. Cuando ganas cada año, es complicado año tras año que el reto sea continuar ganando, pero soy muy competitivo e iré, como siempre, a por todo", comentó Bou en la presentación de la prueba, en Barcelona.

Por su parte, Adam Raga aseguró que no baja los brazos ni la guardia. "Me gusta el trial bien hecho, valoro más pasar la zona que hacerla más rápido, pero nosotros no decidimos los reglamentos y tenemos que hacer lo que nos marquen. Me he sentido muy bien en las carreras que hemos hecho hasta ahora y también me noto cada día mejor de la operación en la espalda y vengo con muchas ganas al Palau Sant Jordi", aseguró.

Junto a ellos estuvo Jaime Busto, el piloto que les pisa los talones a estas dos leyendas vivas del trial. "Contento de volver, tendremos que ir un poco rápido con el nuevo sistema de competición. No tengo presión porque estamos lejos de Raga y Bou todavía en cuanto a títulos y podios, pero intentamos acercarnos cada vez más", valoró.

Busto, actual subcampeón del mundo de TrialGP ('outdoor') con su GasGas, lidera a los 'outsiders' para esta cita inaugural de X-Trial ('indoor') al lado del italiano Matteo Grattarola (Vertigo), tercero en Barcelona el año pasado, el gallego Gabriel Marcelli (Montesa) o el británico Toby Martyn (Montesa).

La lista de nueve pilotos participantes la completan el francés Benoît Bincaz (Sherco), el campeón del mundo de Trial2 Sondre Haga (GasGas) y, como piloto wild-card en el X-Trial Barcelona, el gerundense Jeroni Fajardo (Sherco), que alcanzará la más que respetable cifra de 17 participaciones en la cita barcelonesa.

Regreso del women's trophy

Por tercer año consecutivo, las cinco mejores pilotos de trial del mundo disputarán el Women's Trophy, única competición de trial femenino que se disputa en todo el mundo. En las dos anteriores ediciones la victoria fue para la británica y ocho veces campeona del mundo de TrialGP Women, Emma Bristow (Sherco).

Su principal rival debería ser la actual subcampeona del mundo, la española Berta Abellán (Scorpa), quien buscará resarcirse del error cometido el año pasado en este mismo escenario y que la dejó fuera del podio.

8 zonas distintas en total

La pista del Palau Sant Jordi contará con un total de 8 zonas. La competición masculina utilizará 6 zonas y la femenina, 2 zonas diseñadas especialmente para el Women's Trophy y que serán de mayor exigencia y dificultad que en las dos ediciones anteriores.

Las seis zonas del Mundial X-Trial se repartirán de la siguiente forma: dos zonas formadas por elementos de hormigón, dos zonas con estructuras metálicas, una zona de bobinas de madera y una zona con grandes piedras volcánicas.

Los nueve pilotos participantes tomarán parte tanto en la primera como en la segunda vuelta, enfrentándose a cinco zonas en cada una de ellas. La posición final de cada piloto en cada vuelta otorgará unas puntuaciones que, una vez sumadas, determinarán los nombres de los tres pilotos que disputarán la gran final, entonces sí a 6 zonas.

Como novedad del reglamento de esta temporada, la segunda vuelta tendrá muy en cuenta la rapidez de ejecución, y la posición final del piloto en la segunda vuelta (y su puntuación correspondiente) vendrá determinada tanto por sus penalizaciones como por el tiempo total invertido en recorrer las cinco zonas.

La de Barcelona será la primera de un total de ocho carreras programadas en el Mundial X-Trial 2023: Wiener Neustadt (Austria), Pamplona (España), Burdeos (Francia), Andorra la Vella (Andorra), Saint-Denis (Isla de la Reunión, Francia), Madrid (España) y otra prueba más que será en Francia, con la sede por confirmar.

Europa Press