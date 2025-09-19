Barcelona, ante Chelsea y Bayern en la nueva Champions femenina

El Barcelona, tres veces campeón y vigente subcampeón, jugará en la nueva Liga de Campeones femenina ante Chelsea y Bayern Múnich, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA, en Nyon.

Además de Chelsea y Bayern, el equipo de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí se enfrentará a Benfica, Roma, OH Leuven y París FC.

Siguiendo el modelo instaurado la temporada pasada en categoría masculina, la Liga de Campeones femenina pasa del formato de grupos a la liga única: los 18 equipos clasificados juegan seis partidos ante seis rivales diferentes, con tres encuentros en casa y tres partidos fuera.

El calendario de las confrontaciones se anunciará el sábado.

Real Madrid y Atlético lograron su pase a la Liga de Campeones el jueves al superar a Eintracht Fráncfort y Hacken respectivamente, por lo que España tendrá por primera vez tres representantes en la máxima categoría europea.

- Rivales de los equipos españoles:

Barcelona: Bayern Múnich (casa), Chelsea (fuera), Benfica (casa), Roma (fuera), OH Leuven (casa) y París FC (fuera).

Real Madrid: Wolfsburgo (casa), Arsenal (fuera), Roma (casa), PSG (fuera), París FC (casa) y Twente (fuera).

Atlético: Bayern Múnich (casa), OL Lyonnes (fuera), Juventus (casa), St. Pölten (fuera), Manchester United (casa) y Twente (fuera).

