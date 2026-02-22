Barcelona aprovecha tropiezo del Real Madrid y retoma liderato de La Liga con triunfo ante Levante

MADRID (AP) — Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid y recuperó el liderato de la liga española con una cómoda victoria el domingo por 3-0 sobre el Levante, amenazado por el descenso

Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López marcaron un gol cada uno, mientras Barcelona puso fin a una racha de dos derrotas para volver a colocarse por delante del Madrid, que perdió el sábado 2-1 ante Osasuna

Barcelona se colocó un punto por delante de Madrid, que había ganado ocho partidos seguidos en la liga antes de caer ante Osasuna

Barcelona venía de perder 2-1 ante el Girona en la liga y de una derrota 4-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey

“Era importante ganar y sumar tres puntos”, afirmó el defensor del Barcelona João Cancelo. “¿Fue mi mejor partido desde que regresé? Seguro. Se trata de aprovechar la oportunidad, estaba entrenando muy bien y sentía que el entrenador me iba a poner. Cuando entrenas bien, las cosas simplemente fluyen bien en el campo”

Barcelona solo había mantenido su portería a cero una vez en sus seis partidos anteriores en todas las competiciones

Buen inicio para Barcelona

Bernal anotó desde corta distancia a los cuatro minutos de partido en el estadio Camp Nou. El jugador de 18 años había marcado su primer gol con el primer equipo hace dos jornadas, en una victoria sobre el Mallorca

De Jong amplió la ventaja desde dentro del área a los 32 minutos y López sentenció la victoria con un precioso disparo de larga distancia al 81, con el balón rebotando en el poste antes de entrar en la red

El portero australiano del Levante, Mathew Ryan, evitó que Barcelona marcara el cuarto con un par de atajadas extraordinarias consecutivas en los minutos finales: primero a un cabezazo de Raphinha y luego a un remate a quemarropa de López tras el rebote

Fue la cuarta derrota consecutiva del Levante, que se ubica en el 19no puesto. Está un punto por encima del colista Oviedo, que tiene un partido pendiente

Levante solo tiene una victoria en sus últimos ocho encuentros

Pedri ingresó al partido en el minuto 66 para volver a la actividad tras un periodo de baja por lesión

Otros resultados

Sevilla ganó 1-0 en casa del Getafe, que jugó con 10 hombres, para lograr su segunda victoria en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones

El resultado dejó al Sevilla en el 11mo lugar, inmediatamente por encima del Getafe

El Villarreal, tercero y próximo rival liguero del Barcelona, puede restablecer una ventaja de tres puntos sobre el Atlético de Madrid, si vence al Valencia en casa más tarde. El Atlético venció 4-2 al Espanyol en casa el sábado

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes