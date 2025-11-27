Barcelona busca superar el mal trago ante Chelsea con su duelo ante el Alavés en LA LIGA

BARCELONA (AP) — Después de su humillante derrota ante Chelsea, el Barcelona espera poder volver a la senda de la victoria cuando reciba el sábado al Alavés en La Liga española.

Una victoria le dará al Barça la oportunidad de colocarse por encima del líder Real Madrid en la clasificación del torneo doméstico un día antes de que el equipo de Xabi Alonso visite a Girona.

El Barça aprovechó un par de tropiezos del Madrid para cerrar la brecha a un punto en La Liga, antes de que el equipo de Hansi Flick se desmoronara en una derrota el martes 3-0 en Chelsea en la Liga de Campeones.

“Tenemos que aceptar la derrota, pero veo muchas cosas positivas para los próximos partidos”, afirmó Flick.

Partidos clave

El enfoque de Flick estará en mejorar una defensa que quedó en evidencia en Londres, claramente echando de menos el liderazgo y solvencia de Íñigo Martínez, quien se fue a Arabia Saudí el verano pasado.

El lateral derecho Jules Koundé fue el autor de un autogol y el defensa central Ronald Araújo fue expulsado antes del descanso.

El partido contra Alavés será el segundo para el Barça en un Camp Nou que aún está en renovación. El fin de semana pasado venció 4-0 al Athletic Bilbao en su primer partido en su estadio en más de dos años.

Alavés ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de liga, y dos consecutivos, situándose en el puesto 14.

Después de Alavés, el Barça tendrá tres días de descanso antes de recibir al Atlético de Madrid en otro partido de liga entre aspirantes al título.

Pero el Madrid también ha tenido problemas en defensa. Necesitó de un póker de Kylian Mbappé para asegurar una victoria el miércoles por 4-3 de visita a Olympiakos en la Champions.

Antes de eso, el Madrid había empatado contra Elche y Rayo Vallecano en La Liga y perdió 1-0 en Liverpool en Europa.

Villarreal se mantiene cerca de los líderes. Está a tres puntos del Madrid antes de visitar a la Real Sociedad el domingo.

Jugadores a seguir

Los aficionados del Barcelona estarán atentos a Lamine Yamal, esperando que tenga otra actuación destacada después de que fue anulado en el partido contra Chelsea por Marc Cucurella, quien fue juvenil con el Barça.

Mbappé apunta a aumentar su cuenta de goles ante un Girona amenazado por el descenso. La estrella francesa lidera La Liga con 13 tantos y la Liga de Campeones con nueve.

Fuera del campo

El Barça tiene previsto celebrar elecciones presidenciales para elegir una nueva junta ejecutiva el próximo verano, y dos candidatos rivales han dicho recientemente que se postularán contra el actual presidente Joan Laporta.

