Barcelona cede a Héctor Fort al Elche por una temporada
El defensor del Barcelona Héctor Fort jugará cedido la próxima temporada en el Elche, anunció este l
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El defensa del Barcelona Héctor Fort jugará cedido la próxima temporada en el Elche, anunció este lunes el club catalán.
El canterano de 19 años, que fue internacional con España en categorías inferiores, no contaba para el técnico alemán Hansi Flick, quien se decantó por Gerard Martín y Eric García.
Fort, que debutó con el primer equipo del Barça en la campaña 2023-24 bajo la batuta de Xavi Hernández, disputó solo 20 partidos el pasado curso.
En el conjunto ilicitano, el jugador, que tiene contrato con el Barcelona hasta 2029, se encontrará con el arquero Iñaki Peña, también cedido a ese equipo para esta temporada.
rsc/dr
LA NACION
Otras noticias de FC Barcelona
Más leídas
- 1
Lionel Scaloni: la inoportuna Finalissima con España y la reacción por De Paul, Paredes y Di María
- 2
La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica
- 3
Señal desde el Vaticano: el primer gesto de apertura del papa León XIV hacia la comunidad LGBT
- 4
Langostas, autos de lujo y blindaje total: el misterioso y excéntrico viaje en tren de Kim a China