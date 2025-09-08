Barcelona confirma la lesión del neerlandés Frenkie de Jong

El Barcelona anunció este lunes que Frenkie de Jong sufre "una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha", sin precisar el tiempo de baja del centrocampista neerlandés.

De Jong abandonó el viernes la concentración de la selección de Países Bajos, horas después del partido de clasificación mundialista contra Polonia en el que el futbolista azulgrana tuvo que retirarse a siete minutos del final del encuentro que acabó en empate a un gol.

Este contratiempo le hará posiblemente perderse el domingo el enfrentamiento contra el Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga, el primer encuentro que el Barça disputará como local este curso.

La baja de De Jong se une a la de Gavi, que está realizando un tratamiento conservador en su rodilla, y Alejandro Balde, que estará tres semanas ausente tras lastimarse el bíceps femoral en el entrenamiento del miércoles.

Superados los problemas en el tobillo que lo lastraron en el pasado, el neerlandés tuvo un gran final la pasada temporada y en esta jugó dos de los tres partidos disputados (ambos de titular): en la victoria frente al Mallorca (3-0) en la primera jornada y en el empate a uno ante el Rayo Vallecano en la tercera fecha.

rsc/mcd