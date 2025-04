Barcelona demuele 4-0 a Dortmund, pero su técnico dice: ‘Todavía no estamos en semifinales’

BARCELONA (AP) — Raphinha y Robert Lewandowski volvieron a marcar el miércoles para conducir al Barcelona a una contundente victoria por 4-0 sobre el Borussia Dortmund en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Lewandowski anotó dos veces, en tanto que Raphinha contribuyó con un gol y dos asistencias . Ello dejó al club catalán en una posición privilegiada para alcanzar las semifinales por primera vez desde 2019.

Lamine Yamal también anotó y el Barcelona asestó un golpe duro a las esperanzas del equipo alemán.

“No, no, no, no, no. Todavía no estamos clasificados", advirtió sin embargo el entrenador del Barça, Hansi Flick. ”Nunca sabes lo que va a pasar. El fútbol es un deporte de locos. En Dortmund tenemos que jugar como hoy, sin cometer errores. Jugamos muy bien y cuando juegas así marcas goles, que es lo que ha ocurrido".

El partido de vuelta es el próximo martes en el feudo del conjunto alemán, que fue subcampeón el año pasado tras una final contra el rival acérrimo del Barcelona, el Real Madrid.

“Creo que hemos jugado muy bien, no estamos pensando en semifinales, tenemos un partido más”, matizó Lewandowski. “Siempre queremos jugar nuestro fútbol, vamos a ir a ganar a Dortmund, es nuestro objetivo. La segunda parte fue muy buena, hemos marcado cuatro goles”.

Estadísticas espectaculares

Raphinha sumó a su cuenta como líder goleador de la Liga de Campeones al empujar el balón al arco vacío a los 25 minutos para su duodécimo tanto en la competición esta temporada. A los 48, ayudó a preparar el primer gol de Lewandowski en la noche.

“A mí me encanta jugar con jugadores de muchísimo nivel”, expresó Raphinha. "Creo que nos conocemos muy bien y esto es bastante importante. Al final estamos logrando hacer números espectaculares y espero que sigamos así",

Lewandowski anotó su undécimo gol en la Liga de Campeones con un remate a los 66 antes de que Yamal cerrara el marcador a los 77 con otra asistencia de Raphinha .

Yamal, joven de 17 años, suma cuatro goles en la Liga de Campeones, el número más alto por parte de cualquier jugador antes de los 18 años.

Lewandowski, de 36 años, ha facturado 14 dianas en la Liga de Campeones después de los 35 años, dos más que Cristiano Ronaldo.

El polaco había anotado 17 de sus 105 goles en la Liga de Campeones para el Dortmund durante tres temporadas, de 2011 a 2014.

Es el máximo goleador de La Liga española esta temporada con 25 tantos. Acumula 40 goles esta campaña en todas las competencias.

Trío selecto

Lewandowski es el tercer jugador en anotar 105 goles en la Liga de Campeones, sin contar los partidos de clasificación, después de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, según la UEFA.

“Estoy muy contento, 99 goles con el Barça. En mi cabeza tengo ganar, ayudar al equipo con mi calidad, goles”, explicó. “Si jugamos bien es más fácil para mí y para todos”.

Raphinha ha anotado en cada uno de los últimos cuatro partidos de Barcelona en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, con siete goles en ese lapso.

Entró al partido con 11 tantos, uno más que Serhou Guirassy del Dortmund y Harry Kane del Bayern Múnich.

“Nuestros tres chicos al frente son formidables y muy importantes, pero también lo es nuestra defensa”, dijo Flick.

Raphinha dijo que se disculpó con su compañero Pau Cubarsí después del partido por "robarle" su gol. El remate del defensor estaba a punto de cruzar la línea de gol cuando Raphinha lo tocó.

Barcelona, cinco veces campeón de Europa, ganó el título por última vez en 2015 .

También el miércoles en los cuartos de final, un gol maravilloso de Khvicha Kvaratskhelia eclipsó un brillante disparo combado de su compañero Désiré Doué cuando el Paris Saint-Germain venció al Aston Villa por 3-1.