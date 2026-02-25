Barcelona duplica la tasa turística hasta convertirla en una de las más altas de Europa

MADRID, 25 feb (Reuters) -

Los turistas que visiten Barcelona podrían tener que pagar hasta 15 euros (US$17,70) por noche después de que la ciudad haya aumentado su tasa turística hasta situarla entre las más altas de Europa, como parte de los esfuerzos por reducir el número de visitantes y ayudar a financiar viviendas asequibles.

El Parlamento de Cataluña aprobó el miércoles una ley para duplicar la tasa que pagan los huéspedes de los hoteles de Barcelona a partir de abril, hasta un máximo de entre 10 y 15 euros por noche, frente a los 5 y 7,5 euros actuales, dependiendo de la categoría del hotel.

Una estancia de dos noches para una pareja en un hotel de cuatro estrellas, la categoría de casi la mitad de los hoteles de la ciudad, podría costar ahora 45,60 euros adicionales, ya que la autoridad local puede cobrar hasta 11,4 euros por noche y persona.

A los huéspedes de los hoteles de cinco estrellas se les podría cobrar hasta 15 euros por noche y los pasajeros de cruceros seguirán pagando alrededor de 6 euros.

Las autoridades de Cataluña se enfrentan al reto de cómo abordar las protestas cada vez más sonoras de los residentes por el exceso de turistas, que, según ellos, están provocando un aumento de los precios de la vivienda al impulsar el alquiler vacacional a corto plazo.

Según el texto de la ley, una cuarta parte de los ingresos recaudados se destinará a paliar la crisis de la vivienda en la ciudad.

Barcelona ya ha anunciado planes para prohibir todos los alojamientos de alquiler a corto plazo para 2028. Mientras tanto, los huéspedes de alquileres vacacionales pagarán un máximo de 12,5 euros en impuestos por noche, frente a los 6,25 euros actuales.

Antes de la subida de la tasa, Barcelona ocupaba el puesto 11 en la lista de 2025 de la plataforma de alquiler vacacional Holidu, por detrás de Ámsterdam, donde los turistas pagaban la tarifa más alta de Europa, con 18,45 euros al día.

A los propietarios de hoteles les preocupa que la subida de impuestos pueda tener consecuencias no deseadas y no están seguros de si ahuyentará a muchos de los 15,8 millones de turistas que visitan Barcelona cada año.

La ciudad se encuentra entre las cuatro primeras del mundo en cuanto a convenciones, según la oficina de turismo local, y los asistentes no estarán exentos del impuesto.

Manel Casals, director general de la asociación de hoteleros de Barcelona, dijo que se ignoraron las propuestas de aumentar el impuesto gradualmente para controlar sus efectos.

"Algún día se va a matar la gallina de los huevos de oro", afirmó.

(US$1 = 0,8473 euros)

(Información de Corina Pons; edición de Charlie Devereux y Philippa Fletcher; edición en español de María Bayarri Cárdenas)