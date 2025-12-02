Barcelona, elegida como Capital europea de la Navidad 2026
Barcelona, elegida como Capital europea de la Navidad 2026
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
La organización sin ánimo de lucro European Capital of Christmas (auspiciada por la UE) ha elegido a Barcelona como capital europea de la Navidad en 2026 en la categoría de ciudad de más de 100.000 habitantes.
La elección pretende "poner en valor el modelo de celebración de la Navidad" en la ciudad, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este martes.
El premio reconoce los proyectos de Navidad que promueven los valores de la cultura europea y el jurado valora que "el paisaje navideño de Barcelona se enriquece con siglos de historia, arte y tradiciones donde convergen las tradiciones locales más arraigadas con una identidad profundamente multicultural".
OTRAS CIUDADES Y PUEBLOS
En la categoría de ciudades de menos de 100.000 habitantes el premio ha sido para Wels (Austria), mientras que en la de pueblos de menos de 10.000 habitantes ha recaído en Kirkop (Malta).
Barcelona recogerá el galardón el 13 de diciembre en Vilnius (Lituania) durante la ceremonia de reconocimiento a las ciudades galardonadas, y desde entonces deberá trabajar en un programa de actividades sobre la capitalidad y con implicación ciudadana.
- 1
Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
- 2
Con una obra submarina, Leandro Erlich propone nuevas formas de convivencia
- 3
Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo
- 4
Hallazgo en el cometa 3I/ATLAS: aseguran que tiene erupciones de “volcanes de hielo”