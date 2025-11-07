Barcelona entrena en el Camp Nou por primera vez en más de dos años mientras sigue la remodelación

BARCELONA, Spain (AP) — Las grúas de construcción se alzaban sobre el horizonte y había enormes agujeros en el nivel superior, pero el equipo de Barcelona y varios miles de aficionados que pagaron finalmente estaban de vuelta en el Camp Nou por primera vez en más de dos años.

Más de 20.000 seguidores del Barcelona llenaron parte del modernizado estadio Camp Nou el viernes para ver al equipo practicar allí.

Fue como un gran día de partido para los aficionados, que vitorearon mientras Lamine Yamal y sus compañeros pateaban balones en el brillante césped verde.

“Estamos súper emocionados porque hemos estado esperando esto durante tanto tiempo. Es genial estar aquí, incluso si no está terminado”, señaló Isabel García, una estudiante de 22 años que llevaba una camiseta burdeos y azul del Barcelona.

El presidente del club, Joan Laporta, lo calificó como un “día histórico” y manifestó que espera tener partidos en el estadio más tarde este mes. Barcelona jugó por última vez en el Camp Nou en mayo de 2023.

“(Este) es el proyecto más importante en la historia del club, es el sueño colectivo de los ‘culés’, y este es un sueño que se ha hecho realidad”, dijo Laporta.

Laporta añadió que el regreso al Camp Nou impulsaría las ventas en los días de partido y las oportunidades de merchandising. Comentó que el club espera, aunque no puede garantizar, celebrar un partido con unos 45.000 aficionados en noviembre. No dio una estimación de cuándo estará completamente terminado el estadio con una nueva capacidad de 105.000 asientos.

Era evidente cuánto trabajo queda por hacer. Toda la cubierta superior del estadio parece mayormente un esqueleto sin asientos y los andamios permanecen en su lugar en muchas partes.

Aun así, los aficionados estaban felices de estar un paso más cerca de que Barcelona regrese a un estadio que, gracias a su tamaño, es un lugar tan intimidante para jugar como cualquier otro en Europa.

Santiago Jiménez, de 61 años, dijo que ha seguido el progreso del Camp Nou a través de una transmisión de video cada día. Comentó que ver la construcción en una pequeña pantalla era “nada comparado con estar aquí”.

“Puedes sentir el poder que este estadio le da al equipo”, afirmó.

Barcelona dijo que poco más de 21.000 aficionados habían pagado para presenciar la sesión de entrenamiento. Las entradas costaron cinco euros para los socios del club y diez euros para el público en general.

El trabajo para mejorar el Camp Nou comenzó en junio de 2023 para expandir la capacidad en el mayor recinto de fútbol de Europa, que anteriormente era de 99.000. El club, altamente endeudado, aseguró 1.450 millones de euros de múltiples inversores para llevar a cabo el proyecto de remodelación.

Barcelona había planeado originalmente volver a jugar partidos en el Camp Nou tan pronto como en noviembre de 2024 para coincidir con el 125 aniversario del club, pero ese plazo se ha retrasado repetidamente. El equipo ha jugado en el Estadio Olímpico de propiedad municipal con 55.000 asientos desde el inicio de la temporada 2023-24.

Otro retraso este verano llevó al club a tener que improvisar y celebrar un partido de la liga española en su estadio de 6.000 asientos ubicado en sus instalaciones de entrenamiento en las afueras de la ciudad en septiembre.

El equipo de Hansi Flick estaba practicando para el partido de La Liga del domingo en Celta Vigo.

