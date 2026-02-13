Barcelona es readmitido en organismo que agrupa a clubes de fútbol de Europa tras salida de Superliga

13 feb (Reuters) - El Barcelona informó el viernes que ha sido readmitido por unanimidad como miembro de la European Football Clubs (EFC) tras romper formalmente sus vínculos con el controvertido proyecto de la Superliga Europea.

Barcelona se retiró oficialmente del proyecto de la Superliga Europea la semana pasada antes de presentar su solicitud de readmisión en la EFC, anteriormente conocida como Asociación de Clubes Europeos hasta que el organismo cambió de nombre en octubre.

La EFC, que representa a más de 800 clubes de toda Europa, toma decisiones clave sobre competiciones, calendarios de partidos, marcos financieros, normativas de traspasos y política comercial.

"La EFC ha expresado su satisfacción y honor por dar la bienvenida al FC Barcelona como miembro ordinario y ha manifestado su voluntad de trabajar en estrecha colaboración con el club para definir los próximos pasos y concretar su participación en la organización en esta nueva etapa", dijo el club azulgrana.

"El FC Barcelona acoge con satisfacción esta decisión y reafirma su compromiso de colaborar con el resto de clubes europeos en beneficio del fútbol, sus competiciones y sus aficionados", agregó.

La retirada del Barcelona de la Superliga dejó al Real Madrid como único defensor de la competición separatista.

Sin embargo, el equipo blanco llegó a un acuerdo con la UEFA a principios de esta semana para poner fin a su amarga disputa legal. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)