Barcelona femenino vence al América y cierra invicto su gira por México

Con sus joyas Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, el Barcelona femenino venció 2-1 al América de México este domingo en el cierre de su gira de pretemporada por tierras mexicanas.

El Barça, que el sábado iniciará la defensa del título español, se despidió invicto de suelo azteca luego de que el viernes derrotara 4-3 en penales a un equipo de estrellas de la liga mexicana, con el que empató 2-2 en el tiempo regular.

En su juego de partida, las delanteras Claudia Pina (40') y Salma Paralluelo (74') anotaron los goles del triunfo de las subcampeonas de la Liga de Campeones de Europa.

La atacante Scarlett Camberos (78') acortó distancias para las locales en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

Las blaugranas, vigentes vencedoras de la liga española, fueron recibidas con una sonora ovación al aparecer en el campo para realizar los ejercicios de calentamiento frente a 22.000 aficionados que ocuparon las tribunas del recinto de la capital de México.

El equipo catalán, el más laureado de España, con diez estrellas ligueras y tres Champions, se puso en ventaja 1-0 cuando Pina conectó un disparo desde los linderos del área.

Monarca de México en 2018 y 2023, América respondió al 43 cuando Montserrat Saldívar mandó un disparo de zurda al travesaño.

Paralluelo aumentó la ventaja culé a falta de un cuarto de hora para el final con un remate de zurda dentro de las 18.

Camberos dio vida al partido en la recta final al acercar a las Águilas con una anotación fina desde el área chica.

El Barça chocará el sábado en casa frente al Alhama, mientras que el América, líder del torneo mexicano, disputará la octava jornada del Apertura el jueves ante Santos Laguna.