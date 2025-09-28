Barcelona gana 2-1 a la Real Sociedad y es el nuevo líder de La Liga

LA NACION

El FC Barcelona aprovechó la derrota de la víspera del Real Madrid para arrebatarle el liderato de l

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Manu Fernandez - AP

El FC Barcelona aprovechó la derrota de la víspera del Real Madrid para arrebatarle el liderato de la Liga española, gracias a su victoria de este domingo sobre la Real Sociedad, con remontada incluida (2-1), en un duelo de la 7ª jornada.

Álvaro Odriozola había adelantado al equipo vasco en el minuto 31 pero los azulgranas dieron la vuelta al marcador con dos tantos de cabeza, firmados por el francés Jules Koundé (43) y el polaco Robert Lewandowski (59).

Con 19 puntos (seis victorias, un empate), el Barça, defensor del título, toma ahora los mandos de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Real Madrid (2º, 18 puntos), que el sábado había recibido una bofetada (5-2) en el derbi contra el Atlético de Madrid (5º, 12 puntos).

dr/iga

