Barcelona gana 4-2 al Slavia en Praga y sube al noveno puesto en Champions

El FC Barcelona consiguió un importante triunfo 4-2 en su visita al Slavia de Praga, este miércoles en la séptima jornada de la Liga de Campeones europea, y quedó a las puertas del Top 8 a falta de la última fecha.

Con 13 puntos, el equipo catalán ascendió al noveno puesto en la clasificación, con las mismas unidades que tres de los equipos situados dentro de esas ocho primeras plazas que clasifican directamente a los octavos de final, sin necesidad de un playoff de repesca.

Ello invita ahora al optimismo, teniendo en cuenta que en la jornada decisiva el Barça tiene un partido asequible, como local contra el Copenhague, y que una victoria lo clasificará automáticamente, ya que el PSG (6º) y Newcastle (7º), ambos también con 13 puntos, se enfrentan entre sí en la última jornada.

En el choque de este miércoles, un doblete de Fermín López (34' y 42') permitió al Barça llegar igualado al descanso, después de que los checos marcaran en sendos saques de esquina, gracias a Vasil Kusej (10') y un tanto en contra de Robert Lewandowski (44').

En la segunda mitad, después de que Pedri fuera cambiado por lesión hacia la hora de juego, Dani Olmo (63') y Lewandowski (70') dieron el triunfo a los catalanes en el Eden Arena.