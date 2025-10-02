Barcelona gana su sexto Mundial de Clubes de balonmano

El FC Barcelona conquistó por sexta vez en su historia el Mundial de Clubes de balonmano masculino al superar este jueves en El Cairo al Veszprém húngaro por 31-30, después de dos prórrogas.

El arquero danés Emil Nielsen fue el héroe en los últimos segundos para que el Barça reconquistara un título que no lograba desde 2019.

Las anteriores coronas azulgranas, en una competición donde domina ampliamente el palmarés, fueron en 2013, 2014, 2017 y 2018.

El Barça se había clasificado a la final el martes al derrotar 26-21 al Al Ahly egipcio, mientras que el Veszprém había superado en su semifinal, ese mismo día, al Magdeburgo alemán (23-20), que fue el campeón del torneo el año pasado.

