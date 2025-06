Barcelona hace oficial el fichaje del portero Joan Garcia

El Barcelona anunció este miércoles el fichaje del cancerbero Joan García, procedente del Espanyol, tras haber hecho efectiva su cláusula de rescisión, 26,34 millones de euros (US$31 millones), según el comunicado de la entidad.

El Barça precisó que "el jugador firmará contrato para las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2031".

Se trata de la primera incorporación para la próxima temporada, que será la segunda como entrenador del alemán Hansi Flick, que logró en la pasada temporada LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Pocas horas antes, García se despidió de los aficionados periquitos en un mensaje video publicado en redes sociales, en el que, sin desvelar su destino, daba algunas pistas.

"Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo. No os pido que lo hagáis. Pero sí quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no solo en mi carrera sino en lo mejor para el club, para mi familia y para mí", declaró.

Con la llegada de Garcia, el Barcelona se encuentra con cuatro porteros en nómina, al tener ya al alemán Marc-André Ter Stegen, el polaco Wojciech Szczesny e Iñaki Peña.

