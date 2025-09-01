Barcelona inscribe al sueco Roony Bardghji con ficha del filial

Ante la dificultad de cumplir el "fair play" financiero, el FC Barcelona inscribió al sueco Roony Bardghji con ficha del equipo filial, que juega en la cuarta división española, según refleja la web de la federación catalana de fútbol.

El Barça, que logró incluir el viernes a Gerard Martín y el sábado al arquero polaco Wojciech Szczęsny en LaLiga, no ha encontrado otra solución debido a la norma sobre el control financiero por la que se establece que los clubes no pueden gastar más de lo que ingresan.

Aun así, el centrocampista de 19 años puede entrar en la convocatoria del primer plantel de Hansi Flick, que sufrió el domingo su primer revés en el campeonato al empatar a uno contra el Rayo en Vallecas.

El Real Madrid también procedió a esta argucia legal con el argentino Franco Mastantuono, quien fue inscrito con el número 30 del Castilla, aunque juega con el primer equipo, dejando libre una plaza adicional en el primer plantel.

Bardghji llegó al Barcelona proveniente del FC Copenhague, que lo fichó en el verano boreal de 2020, tras empezar en la cantera del Malmö.

En 2022, ascendió al primer equipo del club danés, con el que disputó 84 partidos y marcó 15 goles.

