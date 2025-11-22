Barcelona juega su primer partido en el Camp Nou en más de dos años mientras continúan las obras

BARCELONA (AP) — Barcelona juega en el Camp Nou por primera vez en más de dos años con el estadio más grande de Europa a aproximadamente la mitad de su capacidad y grandes secciones de asientos aún en renovación.

Los 45.000 aficionados que pudieron asistir al Camp Nou el sábado para el partido de la liga española contra el Athletic de Bilbao entonaron el himno del club antes del inicio del partido en un ambiente festivo a pesar del clima frío.

Es el primer partido que se juega aquí desde mayo de 2023, después de lo cual el recinto fue cerrado para una renovación importante que el club endeudado espera que pronto comience a aumentar los ingresos. Durante los últimos 900 días, el Barcelona jugó sus partidos en casa en el Estadio Olímpico de Cataluña con 55.000 asientos, ubicado en lo alto de una colina con vistas a la ciudad.

Todavía queda un trabajo significativo antes de que el renovado Camp Nou esté terminado y listo para albergar a 105.000 aficionados.

El nivel superior sigue siendo en su mayoría un esqueleto de vigas y pilares de metal y concreto; enormes grúas de construcción se ciernen sobre el estadio y son visibles desde las gradas, y hay áreas que parecen un sitio de construcción.

Pero Barcelona aún celebró el día con fuegos artificiales seguidos de humo azul y burdeos justo minutos antes del partido.

El trabajo para mejorar el Camp Nou comenzó en junio de 2023 para reparar, modernizar y expandir un recinto que anteriormente tenía una capacidad de 99.000 personas. El club, altamente endeudado, aseguró 1.450 millones de euros (entonces US$1.600 millones) de múltiples inversores para emprender el proyecto de remodelación.

Barcelona había planeado originalmente volver a jugar partidos en el Camp Nou tan pronto como en noviembre de 2024 para coincidir con el 125 aniversario del club. Pero la fecha se pospuso varias veces, y el club no ha dicho cuándo espera ahora que se complete el trabajo en el estadio. El club dice que planea solicitar permiso a las autoridades para abrir más asientos a medida que avanza el trabajo.

A principios de este mes, más de 20.000 aficionados asistieron para ver el primer entrenamiento de Barcelona de regreso en el Camp Nou.

Barcelona también recibió autorización de la UEFA esta semana para recibir al Eintracht Frankfurt en el Camp Nou el nueve de diciembre en la fase de liga de la Liga de Campeones.

El periodista de video de AP Hernán Múñoz contribuyó a este informe.

