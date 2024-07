Barcelona no puede absorber un crecimiento turístico infinito y necesita frenos, según el alcalde

Por Joan Faus

BARCELONA, 23 jul (Reuters) - Barcelona no puede absorber un crecimiento continuo y desenfrenado del número de turistas y tiene que imponer restricciones para no convertirse en un "parque temático" sin residentes, dijo el martes a Reuters el alcalde de la ciudad española más visitada por extranjeros. El mes pasado, Barcelona se comprometió a cerrar todos los alquileres de corta duración de aquí a 2028 para contener la escalada de los precios de los alquileres para los residentes. Y a principios de este mes, las imágenes de una protesta contra el turismo se hicieron virales después de que algunos manifestantes utilizaran pistolas de agua para rociar a los turistas, en medio de las crecientes concentraciones contra el turismo de masas en España. El alcalde socialista, Jaume Collboni, afirmó que seguirá esforzándose por limitar la oferta, ya que no puede influir en la demanda, que, según sus estimaciones, es infinita y podría crecer entre un 3% y un 8% al año, una cifra que "ninguna ciudad" puede absorber. "Si tú tienes un teatro que tiene un aforo de 300 localidades, no puedes vender 500 (entradas) aunque tengas 200 (personas) en la cola. Yo creo que eso es una imagen bastante clara. Todo tiene un límite", dijo Collboni en una entrevista en su oficina, cuyas paredes están adornadas con un cuadro de Joan Miró y con una foto del icono de los derechos de los homosexuales de Estados Unidos, Harvey Milk, sobre su escritorio.

El año pasado, unos 26 millones de turistas visitaron esta ciudad de 1,6 millones de habitantes, donde el turismo representa el 15% de su economía, y las autoridades se preparan para un 2024 potencialmente de récord.

"El turismo tiene que estar al servicio del modelo de ciudad, no al revés. Eso es lo que estamos haciendo en Barcelona", añadió Collboni, que espera que otras ciudades imiten la prohibición de los apartamentos turísticos. Sin embargo, los visitantes son cada vez más partidarios de alquilar casas de vacaciones cuando viajan, ya que, los alquileres a corto plazo por parte de turistas extranjeros en España aumentaron un 24% entre marzo y mayo, según la asociación del sector turístico Exceltur. Collboni, cuyo mandato finaliza en 2027, descartó relajar la prohibición, que defiende que es legal, a pesar de haber sido impugnada en los tribunales y gozar de gran popularidad, pues una encuesta realizada por el Gobierno local muestra que el 75% de los barceloneses la apoyan.

Cuando los 10.000 apartamentos turísticos que tiene ahora la ciudad acaben en el mercado en 2028, eso equivaldría a los inmuebles que se construyen en una década, dijo.

Tampoco tiene previsto suavizar la actual prohibición de abrir nuevos hoteles en el centro de la ciudad, al tiempo que pretende elevar la tasa urbana que pagan los pasajeros de cruceros que permanecen menos de 12 horas en la ciudad. El objetivo, dijo, es que las llegadas por mar dejen de crecer tras alcanzar la cifra récord de 3,6 millones de cruceristas en 2023.

Por su parte, Collboni calificó de "absolutamente reprobable" la protesta de los rociadores de agua, que no representa el espíritu de Barcelona, y argumentó que todos los turistas son bienvenidos y que las protestas no deben ahuyentar a los visitantes. (Información de Joan Faus; editado por Andrei Khalip; editado en español por Mireia Merino)

Reuters