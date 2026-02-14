Barcelona pide más "coherencia" al arbitraje en el fútbol español

El FC Barcelona reclamó más "coherencia en el criterio disciplinario" para evitar decisiones "contradictorias" de los árbitros españoles, según un comunicado publicado este sábado por el club catalán.

Tras perder 4-0 el jueves en la semifinal de ida de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, el Barcelona escribió a las máximas instancias del arbitraje y de la federación española para "denunciar la carencia de unificación de criterios arbitrales".

El Barça clama contra "la existencia de decisiones dispares frente a acciones de naturaleza idéntica", lo que "genera una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición".

El Barcelona critica especialmente los criterios contradictorios de los colegiados "en la interpretación de manos en el área" y "la reiteración de errores arbitrales flagrantes a lo largo de la temporada", supuestamente en contra del club azulgrana.

Por todo ello, la entidad exige "más transparencia (en el uso) del VAR" y cuestiona "la falta de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas al monitor".

En el partido contra el Atlético de Madrid, el Barcelona se considera perjudicado por la anulación de un gol de Pau Cubarsí por supuesto fuera de juego del defensa catalán, que hubiese supuesto el 4-1.

Las quejas al estamento arbitral son algo habitual en el fútbol español y el principal rival del Barça, el Real Madrid, denuncia semanalmente a través de su canal de televisión los supuestos errores que perjudican a los blancos.

Todo ello en el marco de la investigación judicial por el pago de unos siete millones de euros (8,3 millones de dólares) del Barcelona a un antiguo responsable arbitral, José María Enríquez Negreira, durante casi dos décadas.

El club catalán siempre ha negado que esos pagos fueran para que los jueves le beneficiaran.