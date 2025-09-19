Barcelona recibirá al PSG en Montjuic porque el Camp Nou no está preparado

El Barcelona no tiene todavía la autorización para jugar en el Camp Nou y recibirá al Paris Saint-Germain en el Estadio Olímpico de Montjuic el 1 de octubre en la segunda jornada de la Liga de Campeones, anunció este viernes el club español.

"El club sigue trabajando para obtener las autorizaciones administrativas necesarias para la apertura del Spotify Camp Nou en los próximos días", señaló el Barcelona en un comunicado.

El Barcelona, que venció el jueves 2-1 al Newcastle en la primera jornada de la Liga de Campeones, dejó el Camp Nou al final de la temporada 2022-23 para iniciar la renovación del estadio, anunciando en ese momento una reapertura parcial en noviembre de 2024.

Desde entonces disputa sus partidos en el Estadio Olímpico de Montjuic. La fecha de regreso al Camp Nou se ha pospuesto en varias ocasiones debido a retrasos en las obras y a problemas con las licencias.

A la espera de recibir los permisos, el Barcelona recibirá al PSG en el Estadio Olímpico en la Liga de Campeones y al Getafe el domingo en el estadio Johan Cruyff ante solo 6000 espectadores, como ocurrió contra el Valencia el pasado fin de semana por indisponibilidad del recinto olímpico.

La entidad azulgrana pagará, según estimaciones de los medios, 1500 millones de euros (US$1750 millones) por la reconstrucción del Camp Nou, que finalizará en principio en 2026, con una capacidad que alcanzará los 105.000 espectadores.

Antes, cuando reciba los permisos, jugará con una capacidad reducida hasta que finalicen las obras.

