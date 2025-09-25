Barcelona remonta y vence 3-1 a Oviedo en La Liga española tras error del portero Joan García

MADRID (AP) — El Barcelona supo recuperarse de un error del arquero Joan García, dándole vuelta al marcador para vencer el jueves 3-1 al recién ascendido Real Oviedo en La Liga española.

Los azulgranas quedaron en desventaja en su visita a Asturas cuando García regaló el balón al salir del área y Alberto Reina anotó para los locales con un disparo desde cerca del círculo central a los 33 minutos.

El club catalán se recuperó en la segunda mitad gracias a los tantos de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo para registrar su quinta victoria en seis partidos de liga.

El resultado dejó al Barça a dos puntos del líder Real Madrid, que el martes superó 4-1 al también ascendido Levante para mantener un paso perfecto tras seis jornadas.

“El Oviedo juega bien al fútbol y en la primera parte hemos tenido problemas para finalizar y en la segunda hemos jugado más rápido”, comentó Lewandowski. "Al final hemos marcado tres goles”.

El error de Joan García ocurrió cuando salió del área para interceptar un pase largo. Usó su muslo derecho para pasar el balón por encima de un oponente y luego su pie izquierdo para esquivar a otro jugador del Oviedo, pero terminó dejando el esférico en el centro del campo cerca de donde estaba Reina.

Reina no parpadeó y remató de primera sobre los defensores del Barcelona y al arco descubierto desde unos 35 metros de distancia. El balón picó una vez justo antes de la línea antes de anidarse.

“Vi al portero cometer el error con el pase y decidí arriesgarme. En el momento en que lo golpeé supe que iba a ser bueno. Fue mi primer gol en la primera división y nunca lo olvidaré”, dijo Reina.

García llegó al Barcelona este verano procedente del vecino Espanyol y quedó de titular luego que Marc-André Ter Stegen se sometiera a una cirugía por una dolencia en la parte baja de la espalda.

“Ha sido un error. Es fútbol. Es una consecuencia de la manera de jugar el Barça. Es un portero fantástico y luego se ha rehecho”, dijo Hansi Flick, el técnico del Barça.

El defensor Eric García igualó para Barcelona a los 56 desde corta distancia después de que el intento inicial de Ferran Torres golpeara el poste lejano tras ser parcialmente desviado por el arquero Aarón Escandell.

Lewandowski anotó el gol de la ventaja azulgrana con un potente cabezazo tras un centro de Frenkie de Jong a los 70, cinco minutos después de que el veterano delantero polaco ingresó por Raphinha.

El uruguayo Araujo selló la victoria con otro cabezazo a los 88 tras un tiro de esquina ejecutado por Marcus Rashford.

Oviedo, donde milita el delantero venezolano Salomón Rondón, había anotado solo una vez esta temporada, en una victoria 1-0 contra la Real Sociedad.

Perdió sus otros cuatro partidos en su regreso a la primera división tras una ausencia de más de dos décadas.

También el jueves, otro error de un arquero permitió a Elche rescatar el empate en el tiempo de descuento, un 1-1 en Osasuna.

Sergio Herrera de Osasuna salió para intentar despejar un intento de Adria Pedrosa, pero titubeó y el balón pasó entre sus piernas, permitiendo a Adrià Pedrosa anotar.

Elche, el otro ascendido a la primera división esta temporada, había ganado dos de sus últimos tres partidos. Se encuentra en el quinto lugar. Osasuna no ha ganado en sus últimos dos encuentros.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes