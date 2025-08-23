Barcelona remonta y vence 3-2 a Levante mientras que Atlético de Madrid pierde más puntos

BARCELONA (AP) — Barcelona remontó un déficit de dos goles para ganar el sábado 3-2 en el feudo de Levante con un autogol postrero de los anfitriones.

El conjunto catalán, campeón defensor de La Liga española, necesitó que Pedri González y Ferran Torres anotaran al inicio de la segunda mitad para igualar, después de que el recién ascendido Levante se había adelantado sorpresivamente con dos goles en la mitad inicial.

Lamine Yamal ayudó a producir el gol de la victoria cuando curvó un centro al área pequeña y Unai Elgezabal, del Levante, cabeceó hacia su propia red.

El delantero del Levante, Iván Romero, había marcado antes en un contraataque a los 15 minutos. La jugada comenzó con un balón perdido por Yamal.

José Luis Morales puso el 2-0 en el tiempo de descuento de la primera mitad al convertir un penalti después de que una revisión de video sancionó una mano de Alejandro Balde al bloquear un disparo de Morales.

Pero Pedri inició la remontada a los 49, cuando recibió el pase de Yamal bien fuera del área, eligió su lugar en la esquina de la red y lanzó un disparo desde larga distancia.

Ferran, quien había golpeado el poste en la primera mitad, igualó a los 52 cuando se deshizo de su marcador y conectó de volea el tiro de esquina de Raphinha.

Barcelona presionó en busca del gol decisivo que Yamal ayudó a encontrar justo después de que se cumplieran los 90 minutos.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, elogió a Pedri por su gol, al comentar que “cambió el partido”.

“El primer gol que anotamos nos ayudó mucho a ganar confianza en el área, pero hasta el final no fue fácil para nosotros conseguir los tres puntos”, indicó.

Barcelona ganó 3-0 su primer partido de la campaña, en la cancha de un Mallorca que jugaba con nueve hombres, el fin de semana pasado.

Rashford, titular por 1ra vez en La Liga

El recién llegado Marcus Rashford hizo su primera aparición de titular en La Liga para el Barcelona desde que fue cedido por el Manchester United como delantero por la izquierda. Fue reemplazado por Dani Olmo en el descanso, después de que las mayores amenazas vinieron de los pases de Pedri en el medio y las incursiones de Yamal por la derecha.

“Creo que Marcus tuvo algunas situaciones en la primera mitad donde mostró lo bueno que es y cómo puede ayudarnos, y así es como tenemos que continuar”, dijo Flick.

Robert Lewandowski jugó sus primeros minutos de la temporada como suplente en el Barcelona.

Ingresó como suplente en el ocaso del encuentro después de recuperarse de una lesión muscular.

Atlético pierde más puntos al inicio de la temporada

El Atlético de Madrid tropezó por segundo partido consecutivo al inicio de la temporada después de desperdiciar su ventaja en un empate 1-1 con el recién ascendido Elche.

El club dirigido por Diego Simeone renovó su ya profundo plantel este verano con la vista puesta en desafiar a Barcelona y Real Madrid por el título. Pero este no es el comienzo que el entrenador argentino quería con su equipo, que ha cosechado apenas un punto.

Al igual que en su derrota 2-1 en Espanyol el fin de semana anterior, la defensa del Atlético fue inusualmente incapaz de proteger una ventaja contra Elche incluso con el apoyo de sus seguidores en casa.

Alexander Sorloth, quien comenzó junto al argentino Julián Álvarez en el ataque del Atlético, anotó un excelente gol a los 8 minutos, cuando corrió hacia un pase del defensor David Hancko y disparó al ángulo.

Sorloth tuvo la oportunidad de hacer un doblete momentos después, pero el portero del Elche, Matías Dituro, bloqueó su disparo desde dentro del área.

Elche luego sorprendió al público en el Metropolitano con una rápida jugada de pases que culminó con una asistencia de Germán Valera para que el delantero Rafa Mir venciera a Jan Oblak a los 15.

Giuliano Simeone erró con un disparo que podría haber puesto al Atlético de nuevo al frente antes del descanso, pero en su lugar golpeó el segundo palo.

“Dimos todo para poder ganar el partido y no se pudo ganar. Que estamos trabajando de la mejor manera para explotar las características muy buenas de los futbolistas que tenemos”, mencionó Simeone. “Tengo claro que en la tranquilidad, en la paciencia, en el trabajo encontraremos los resultados que nos van a acompañar y no nos podemos desviar de esto”.

Elche, el modesto club del sureste de España, también había remontado en la jornada inaugural con un empate 1-1 con el Real Betis.

Mallorca también anotó tarde en un empate 1-1 con el Celta de Vigo.

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.