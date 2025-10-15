Barcelona renueva a Frenkie de Jong hasta 2029

El centrocampista neerlandés del Barcelona, Frenkie de Jong, amplió su vínculo con los vigentes campeones de España hasta junio de 2029, anunció este miércoles el club catalán en sus redes sociales.

El jugador de 28 años se unió al Barcelona procedente del Ajax en 2019 y cumple su séptima temporada con el equipo catalán, con el que ha conquistado dos ligas y otras dos Copas del Rey.

De Jong ha tenido altibajos desde que aterrizó en la ciudad condal, pero se convirtió en una parte clave del centro del campo bajo las órdenes Hansi Flick la temporada pasada junto a Pedri González.

El futbolista, que llegó con Josep Maria Bartomeu como presidente del Barça, es uno de los jugadores que más cobra del club, según los medios españoles, que añaden que ha aceptado una bajada salarial en su nuevo contrato.

