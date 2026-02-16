Barcelona renueva con la F1 hasta 2032 y rotará con Spa-Francorchamps

El Circuit de Barcelona-Catalunya continuará en el calendario de la Fórmula 1 hasta el 2032, aunque lo hará en años alternos, tras alcanzar un acuerdo con la Formula One Management (FOM), anunció este lunes la empresa organizadora de esta competición.

"La F1 anuncia una extensión plurianual con el Circuit de Barcelona-Catalunya para albergar un Gran Premio en 2028, 2030 y 2032, además del evento programado en 2026", señaló en un comunicado.

Las carreras de Barcelona se rotarán en el calendario con el Gran Premio de Bélgica en el Circuito de Spa-Francorchamps, que tendrá lugar en 2026, 2027, 2029 y 2031, prosiguió la nota.