Barcelona se cura con victoria 3-1 ante el Elche tras el Clásico

El FC Barcelona, derrotado por el Real Madrid hace una semana en el Clásico, regresó al buen camino al ganar 3-1 ante el Elche en Montjuic, este domingo en la 11ª jornada.

Barcelona se cura con victoria 3-1 ante el Elche tras el Clásico

El FC Barcelona, derrotado por el Real Madrid hace una semana en el Clásico, regresó al buen camino al ganar 3-1 ante el Elche en Montjuic, este domingo en la 11ª jornada de LaLiga, donde volvió a ponerse segundo.

Lamine Yamal (9') y Ferran Torres (11') aprovecharon los errores defensivos del conjunto ilicitano, que se mantuvo vivo gracias al tanto de Rafa Mir (42') al filo del descanso y a las actuaciones del ex cancerbero azulgrana Iñaki Peña.

Ya en la segunda mitad, el inglés Marcus Rashford (61') torpedeó la portería adversaria para certificar el triunfo del equipo blaugrana antes de visitar el miércoles al Brujas en Champions.

Con este triunfo, el Barça aumentó su puntuación en la tabla hasta los 25, cinco menos que el líder Real Madrid, que se impuso por 4-0 al Valencia el sábado en el Santiago Bernabéu, y dos más que el Villarreal (3º), que venció también 4-0 al Rayo Vallecano en La Cerámica.

