Barcelona seguirá en el calendario de la F1, alternará con Bélgica hasta 2032

16 feb (Reuters) -

El Circuito de Cataluña de Barcelona acogerá un Gran Premio de Fórmula Uno en 2028, 2030 y 2032 tras firmar una ampliación del contrato para alternarse con Bélgica, informó el lunes la empresa Liberty Media.

La carrera se conocerá como Gran Premio de Barcelona-Cataluña a partir de esta temporada, ya que el Gran Premio de España se trasladará a un nuevo circuito urbano en Madrid.

"Barcelona es una ciudad increíble y los aficionados a la Fórmula Uno siempre nos reciben con mucha pasión, por lo que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuito de Barcelona-Cataluña durante los próximos años", declaró el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, en un comunicado.

La carrera de este año está prevista para el 14 de junio.

La F1 anunció el pasado mes de enero que el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps desaparecería del calendario en 2028 y 2030 como parte de un nuevo contrato que garantiza cuatro carreras en seis años hasta 2031. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)