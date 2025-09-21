Barcelona sigue la estela del Real Madrid tras ganar al Getafe (3-0)
El FC Barcelona se mostró infalible este domingo en su empeño de disputar al Real Madrid el título d
- 1 minuto de lectura'
El FC Barcelona se mostró infalible este domingo en su empeño de disputar al Real Madrid el título de LaLiga al vencer al Getafe por 3-0 en el Johan Cruff, en la 5ª jornada.
Ferran Torres (15, 34) sobresalió con un doblete -ya van cuatro goles en este inicio liguero- en la primera mitad, en la que rozó el hat-trick si no llega a ser por el travesaño.
Dani Olmo (62), que no estaba gozando de muchos minutos esta campaña, no quiso desperdiciar su oportunidad y marcó el tercer tanto.
Con este triunfo, el Barça suma 13 puntos y se coloca a dos del Real Madrid antes de la sexta jornada, que se disputará entre el martes y el jueves de la próxima semana.
El cuadro culé visitará el jueves al Oviedo, mientras que el conjunto blanco jugará en Valencia ante el Levante.
rsc/iga
Otras noticias de Liga de España
- 1
El camino de Milei a octubre: la visita a Trump, la negociación clave con los gobernadores y la campaña “al hombro”
- 2
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 3
Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán; Max Verstappen voló en Bakú
- 4
El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti