Barcelona tendrá más bajas para el Clásico del domingo ante el Real Madrid

BARCELONA (AP) — Raphinha permanecerá en la lista de lesionados del Barcelona y el lateral izquierdo Jules Koundé es duda para el clásico del domingo, mientras que Trent Alexander-Arnold está listo para jugar con el Real Madrid.

Alexander-Arnold fue incluido el sábado en la lista de convocados de Xabi Alonso por primera vez desde que la exestrella del Liverpool se lesionó el tendón de la corva izquierda a mediados de septiembre. Eso deja solo a Antonio Rudiger en la lista de lesionados del Madrid.

Barcelona está más golpeado, pues ya estaba sin Robert Lewandowski, Dani Olmo y el portero titular Joan García debido a lesiones.

Barcelona esperaba que Raphinha estuviera listo tras estar fuera un mes después de lesionarse la pierna derecha a finales de septiembre.

El entrenador Hansi Flick había generado esperanzas sobre tener a su extremo de vuelta a tiempo para el clásico, pero estas se desvanecieron un día antes del viaje a Madrid cuando el entrenador asistente Marcus Sorg confirmó que el internacional brasileño no estaría en la convocatoria.

Eso deja al Barcelona sin Raphinha y Lewandowski, dos de sus máximos goleadores. En el mismo enfrentamiento de la temporada pasada, los dos jugadores se combinaron para tres goles en la victoria del Barcelona por 4-0.

Sorg comentó que el delantero español Ferran Torres también podría no estar listo para comenzar después de recuperarse recientemente de una distensión muscular. Sus otras opciones para acompañar a Lamine Yamal al frente son Marcus Rashford, Roony Bardghji o experimentar con un Fermín López en racha como “falso nueve”.

Koundé se perdió dos sesiones de entrenamiento por razones no especificadas después de jugar en la goleada del Barcelona por 6-1 sobre el Olympiakos en la Liga de Campeones el martes, cuando López firmó una tripleta. El defensor volvió a entrenar el sábado, pero Sorg dijo que el equipo “esperará hasta el último momento para decidir” si Koundé juega.

Sorg estará en la línea de banda para el Barcelona en lugar de Flick, quien tendrá que cumplir un juego de suspensión tras ver una tarjeta roja por protestar en la última jornada.

Madrid lidera al Barcelona por dos puntos después de nueve jornadas en la cima de la tabla.

