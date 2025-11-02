Barcelona vence 3-1 al Elche y se recupera de la derrota en el Clásico

MADRID (AP) — Lamine Yamal anotó temprano y el Barcelona se recuperó de su derrota en el Clásico al vencer el domingo 3-1 al Elche en casa para recuperar el segundo lugar en la liga española.

Ferrán Torres y Marcus Rashford también anotaron para el Barcelona, una semana después de perder 2-1 ante el Real Madrid en el primer clásico de la temporada.

El Barcelona está a cinco puntos del Madrid, líder de LA NACION, que goleó 4-0 al Valencia en casa el sábado. El Barcelona entró al partido en tercer lugar, un punto detrás del Villarreal, que derrotó el sábado 4-0 al Rayo Vallecano.

Yamal, criticado por algunos tras una actuación mediocre contra el Madrid, puso a los locales por delante con un disparo desde dentro del área en el noveno minuto tras la asistencia de Alejandro Balde. Torres aumentó la ventaja tres minutos después tras un pase de Fermín López.

Elche respondió con un gol de Rafa Mir en un contragolpe al 42, pero Rashford aumentó la ventaja del Barcelona con un disparo de zurda al 61 para su sexto gol de la temporada en su nuevo club.

A Rashford le anularon una anotación a los 52 minutos por fuera de juego en la jugada previa, y Mir casi igualó para los visitantes al 55 con un disparo curvado que rozó el travesaño. Mir también golpeó el poste con su equipo abajo 3-1 al 68 después de una buena parada del guardameta del Barcelona Wojciech Szczesny.

Elche, que se encuentra en el noveno lugar, no ha ganado en cuatro partidos consecutivos de liga, incluyendo tres derrotas.

El Barcelona, que había perdido tres de sus cinco partidos anteriores en todas las competiciones, sigue jugando en el estadio de Montjuic mientras espera los permisos adecuados para reabrir el renovado Camp Nou.

La derrota ante el Madrid detuvo una racha de cuatro victorias consecutivas contra su rival.

Dani Olmo y el delantero Robert Lewandowski regresaron de sus lesiones para el Barcelona, entrando al partido como suplentes en la segunda mitad. No habían jugado para el club desde principios de octubre.

Otros resultados

El Alavés, que ocupa el octavo lugar, anotó goles en la primera mitad para vencer 2-1 al Espanyol en casa y poner fin a una racha de dos partidos sin ganar. Lucas Boyé, quien anotó uno de los goles, fue expulsado con una segunda tarjeta amarilla en el tiempo de descuento de la segunda mitad. El Espanyol, en quinto lugar, venía de tres victorias consecutivas en todos los torneos.

El Celta de Vigo ganó su cuarto partido consecutivo en todas las competiciones al superar 2-1 al Levante, que jugó con diez hombres, gracias a un gol de Miguel Romána en el tiempo de descuento.

Óscar Mingueza había puesto a los visitantes por delante a los 40 y Kevin Arriaga igualó para el Levante a los 66.

El Celta se movió al duodécimo lugar.

El Levante, sin ganar en tres partidos de liga y recién eliminado de la Copa del Rey, estaba en el decimoséptimo lugar, justo fuera de la zona de descenso.

