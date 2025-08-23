Barcelona vence en penales a equipo de estrellas de la Liga Mexicana de mujeres

El club español Barcelona venció 4-3 en penales al equipo de estrellas de la Liga Mexicana de mujeres, tras empatar 2-2 en tiempo regular el viernes en partido de pretemporada jugado en el estadio Universitario de Nuevo León (norte de México).

Estaba por comenzar el partido cuando ambos equipos y la terna arbitral tuvieron que volver a los vestidores debido a una tormenta eléctrica.

El juego comenzó tras un retraso de una hora con 50 minutos, aun bajo una intensa lluvia, pero sin rayos.

Al minuto 18, Charlyn Corral, delantera estelar de la Liga MX, debió salir del campo con una herida en la cabeza tras un roce accidental con la defensa María León.

La escuadra mexicana marcó el 1-0 al minuto 28 con un remate de Stephanie Ribeiro dentro del área chica, a pase de la mediocampista sudafricana Sinoxolo Cesane.

En una respuesta instantánea, al 29, el Barcelona encontró el 1-1 con un gol en propia puerta de la defensa jamaicana Deneisha Blackwood ante la presión de la atacante noruega Caroline Graham.

Al 50, la delantera española Claudia Pina estrelló un remate cruzado en el poste derecho de la portería mexicana.

La mediocampista blaugrana Aitana Bonmatí firmó el 2-1 para la escuadra catalana con un disparo de media vuelta en el área al 57.

La mediocampista española Irene Guerrero consiguió el 2-2 para la Liga MX con un tiro cruzado desde fuera del área, al 81.

Con el empate al término del tiempo regular, se definió una escuadra ganadora por tandas de penales.

Alicia Cervantes, Ruth Bravo y Diana García anotaron por la Liga MX; fallaron Carolina Jaramillo (atajado) y Victoria Ceceña (desviado).

Alexia Putellas, Claudia Pina, Marta Torrejón y Aitana Bonmatí acertaron los cobros del Barcelona.

El domingo, el Barcelona tendrá otro partido de preparación en México ante el América.

Alineaciones iniciales:

Estrellas Liga MX Femenil: Blanca Félix - Anika Rodríguez, Andrea Pereira, Greta Espinoza, Deneisha Blackwood - Sinoxolo Cesane, Amandine Henry, Karla Nieto, Jacqueline Ovalle - Jennifer Hermoso - Charlyn Corral. DT Pedro Martínez.

Barcelona Femenil (primer tiempo): Catalina Coll - Aïcha Camara, Irene Paredes, María León, Esmee Brugts - Clara Serrajordi, Patricia Guijarro - Caroline Graham, Kika Nazareth, Sydney Schertenleib - Salma Paralluelo. DT Pere Romeu.

Barcelona Femenil (segundo tiempo): Catalina Coll - Laia Aleixandri, Marta Torrejón, Ona Batlle - Alba Caño, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Lucía Corrales - Vicky López, Ewa Pajor, Claudia Pina.