Barcelona vuelve a la victoria con un 3-1 sobre el Elche

BARCELONA, 2 nov (Reuters) - Con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford, el Barcelona venció el domingo por 3-1 al Elche y se colocó segundo en LaLiga española de fútbol con 25 puntos, a cinco del líder, el Real Madrid.

El Barcelona, que quería recuperarse de su derrota por 2-1 ante el Real Madrid en El Clásico del pasado fin de semana, no tardó en imponer su dominio en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

Aprovechó dos errores defensivos del Elche en los primeros minutos para ponerse 2-0 arriba, con goles de Yamal y Torres en los minutos 9 y 11.

Rafa Mir acortó distancias en una rápida contra justo antes del descanso, pero Rashford amplió la ventaja del local con un gran remate desde dentro del área en el minuto 61, asegurando tres valiosos puntos. (Reporte de Fernando Kallas; Editado en Español por Ricardo Figueroa)