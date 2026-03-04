Barcelona y Botafogo empataron 1-1 en la ida de la tercera fase de la Libertadores

El ecuatoriano Barcelona y el brasileño Botafogo igualaron 1-1 este martes en el puerto de Guayaquil (suroeste), en el encuentro de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores de 2026.

El brío y la concentración fueron el sello del Ídolo del Astillero en un partido que dominaron durante el primer tiempo.

El premio para los canarios llegó en el minuto 23, cuando Héctor Villalba anotó el primer tanto del duelo con un potente remate e hizo estallar de alegría a los aficionados en el estadio Monumental.

El perseverante Botafogo regresó de las duchas cargado de energía. Encontró los espacios que Barcelona dejó por derecho hasta infiltrarse en sus líneas. Matheus Martins en el 66' llegó al corazón del Torero y asestó el gol del empate.

Barcelona y Botafogo volverán a medir fuerzas en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, el próximo martes, para definir el ganador del boleto a la fase de grupos.