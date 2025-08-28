Barcelona y Madrid podrían perder a Fermín y Rodrygo en el mercado de fichajes

BARCELONA (AP) — Real Madrid y Barcelona están acostumbrados a atraer jugadores de otros clubes.

Pero ahora las potencias españolas enfrentan la posible partida de jugadores clave hacia la más rica Liga Premier antes del cierre del mercado de fichajes.

El delantero brasileño Rodrygo, quien marcó goles decisivos para que el Real Madrid ganara la Liga de Campeones, está en el centro de la especulación mediática de que podría dirigirse al Manchester City u otro club inglés.

Chelsea también está buscando al mediocampista del Barcelona, Fermín López, según reportes de prensa. Mientras que Marc Casadó también podría ser vendido, ya que Barcelona necesita ingresos.

El entrenador Hansi Flick ha dicho que quiere mantener a ambos jugadores, especialmente después de que el Barcelona dejó ir al defensor central Íñigo Martínez a Arabia Saudí. Los medios catalanes dicen que el club consideraría una oferta que supere los 60 millones de euros (US$70 millones) por Fermín si él pidiera irse.

La ventana de transferencias cierra el lunes, justo después de la tercera jornada de la liga española este fin de semana.

Barcelona y Madrid buscan ambos una tercera victoria en igual número de partidos, junto con Villarreal, Athletic Bilbao y el sorprendente Getafe.

Partidos clave

Barcelona visita al Rayo Vallecano el domingo después de dos victorias de visita en Mallorca y Levante.

¿Obtendrán minutos en la capital Fermín y Casadó, quienes hicieron contribuciones significativas a su doblete doméstico la temporada pasada?

Real Madrid recibe al Mallorca el sábado con Kylián Mbappé buscando sumar a sus tres goles de sus dos primeras victorias sobre Osasuna y en el Real Oviedo. Rodrygo fue titular por apenas la segunda ocasión en ocho duelos desde que Xabi Alonso asumió como entrenador del Madrid este verano antes de la Copa Mundial de Clubes.

El Atlético de Madrid también visita el sábado a Alavés también tras sumar apenas un punto de seis, su peor inicio de liga en 14 temporadas bajo el entrenador Diego Simeone.

Jugadores a seguir

Ferran Torres tiene dos goles en igual número de partidos como delantero central del Barcelona mientras que Robert Lewandowski, quien regresó la última jornada como suplente, se recuperaba de una lesión en el muslo.

Flick ahora tendrá que elegir entre Torres y Lewandowski ante el Rayo. Marcus Rashford es otra opción en el frente para Flick.

Tajon Buchanan del Villarreal viene de un triplete en la goleada 5-0 sobre el Girona la última jornada.

El extremo canadiense, que se unió desde el Inter de Milán este verano, probablemente volverá a figurar para el líder Villarreal cuando juegue contra el Celta de Vigo el domingo con Gerard Moreno lesionado y Ayoze Pérez en duda.

Alex Baena está en duda para el Atlético, mientras que José Luis Gayà del Valencia está suspendido para el partido del Valencia el viernes contra el invicto Getafe.

Fuera del campo

Barcelona quiere jugar su primer partido en casa de la temporada en su remodelado Camp Nou el 14 de septiembre, pero el club reconoce que tiene el tiempo encima para obtener el permiso final de las autoridades para que el público regrese.

El club no ha confirmado estadios alternativos, pero Barcelona jugó las dos últimas temporadas en el Estadio Olímpico de la ciudad, de propiedad pública. Otra opción potencial podría ser el más pequeño Estadio Johan Cruyff del club, con capacidad para solo 6000 espectadores, después de que los oficiales de La Liga lo inspeccionaran esta semana.

___

