Barcelona y Real Madrid favoritos para una Supercopa con polémica

El FC Barcelona se enfrentará el miércoles en Yedá (Arabia Saudita) con el Athletic Club en semifinales de la Supercopa de España, mientras que el Real Madrid se medirá el jueves al Atlético en un torneo cuya ubicación y cuyo reparto del dinero por participar siguen suscitando polémica.

Líder en LaLiga tras cambiar el rumbo, el Barça anhela repetir corona esta semana después de ganar el sábado el derbi frente a un aguerrido Espanyol gracias a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

Los culés, encabezados por Lamine Yamal, llegan lanzados tras encadenar ocho triunfos seguidos entre el campeonato doméstico, la Champions y la Copa del Rey, lo que les convierte en favoritos en llevarse el trofeo.

Además, Hansi Flick contará con el regreso del central uruguayo Ronald Araújo, que se tomó una pausa para recuperarse anímicamente. Esta ausencia obligó al técnico alemán a colocar al lateral Gerard Martín como central.

Enfrente, el conjunto culé tendrá a un Athletic que está firmando hasta el momento una campaña irregular. Los pupilos de Ernesto Valverde sólo han logrado una victoria en los últimos cinco encuentros disputados.

Los Leones, golpeados por las lesiones y la falta de puntería, sólo se impusieron -y en la prórroga- al modesto Ourense de la tercera división en la tercera ronda de la Copa del Rey. Esta mala racha ha puesto en el ojo del huracán al técnico, criticado las últimas semanas.

Ambos rivales rememoran la semifinal de la pasada temporada que cayó del lado de los azulgrana (2-0), aunque el Athletic consiguió superarlos en 2015 y en 2021.

- Sin Mbappé -

El ganador del choque se enfrentará al vencedor de la otra eliminatoria entre el Real Madrid, que viajó sin el delantero Kylian Mbappé por un esguince de rodilla, y el Atlético, que llega tras empatar a uno ante la Real Sociedad el domingo en Anoeta.

Para olvidarse de su estrella, que se despidió del 2025 compartiendo el récord de goles en un año natural con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca, el entrenador Xabi Alonso se encomendará a Gonzalo García.

El canterano de 21 años ofreció el domingo un recital tras lograr un triplete contra el Betis (5-1) en el Bernabéu ante la atenta mirada de Mbappé en el palco.

Alonso, cuestionado a finales del pasado año tras una mala racha de resultados, incluyó en la expedición a Dean Huijsen, que se perdió el duelo ante los béticos, y Dani Carvajal, quien podría volver tras dos meses y medio de la baja.

Cabizbajo llega al encuentro el Atlético, que se encuentra a once puntos del Barça en LaLiga tras tropezar frente a la Real Sociedad y sin los lesionados Clement Lenglet y Nico González, aunque estará Pablo Barrios, que sufrió una dolencia muscular el domingo.

Los hombres de Diego Simeone buscarán dar un giro a la temporada con un triunfo en el torneo, después de dejarse ocho puntos en los últimos cinco encuentros en la liga.

- En Arabia Saudita, "una mierda" -

Sin tapujos, el delantero del Athletic, Iñaki Williams, sacó de nuevo a la palestra el malestar de disputar la Supercopa en Arabia Saudita, donde se disputa desde 2020, menos el año siguiente a causa de la pandemia.

"Jugar en Arabia es una mierda hablando mal", afirmó el 30 de diciembre el capitán de los Leones, que fue padre el pasado jueves.

"Llevar una competición que es nacional a otro país no es fácil para los aficionados y no facilita ese desplazamiento. Al final, nosotros, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuera aquí, sabemos todos los athleticzales que nos acompañarían", deploró.

Estas palabras provocaron una reprimenda por parte de su técnico. "Independientemente de que nos guste más o menos el formato no sé si estuvo muy acertado", afirmó Valverde.

Pero también comprende al jugador: "Es verdad que estos días con el nacimiento de su hijo el marchar lejos le puede trastocar un poco más, pero tenemos que ser cuidadosos en las expresiones".

La federación española, no obstante, aprecia ingresos importantes. Genera más de 50 millones de euros (US$ 58 millones), la mitad de ellos van a los equipos participantes, aunque su desigual reparto también suscita algunas quejas, sobre todo por parte del Athletic Club.