Barcelona y Ter Stegen en paz

“Marc-André ter Stegen firmó la autorización para que el cuerpo médico del Barcelona presente ante la Liga el informe médico tras su cirugía lumbar”, explicó el club “blaugrana”.

De ese modo, Barcelona decidió dar por terminada la controversia y cerró el expediente disciplinario que le abrió al arquero alemán, quien tras el acuerdo “recuperará la cinta de capitán del plantel con efecto inmediato”, agregó la nota.

Horas antes, el propio Ter Stegen, de 33 años, había expresado en las redes sociales su total disponibilidad a colaborar en el tema y le puso fin al conflicto que mantenía con la dirigencia del último campeón del fútbol español.

La presentación del informe médico ante la Liga era un requisito indispensable para evaluar la duración del período en el que, debido a aquella operación, estuvo ausente de las canchas.

Una situación que, según la prensa española, Barcelona pretendía aprovechar para incorporar refuerzos sin violar las reglas del fair play financiero.

“En las últimas semanas se dijeron muchas cosas sobre mí, algunas de las cuales eran totalmente infundadas”, explicó Ter Stegen al considerar que “por ese motivo, sentí que era necesario dar a conocer mi versión de los hechos”.

“Estoy completamente dispuesto a colaborar con la dirigencia del club para resolver este tema y aportar la documentación requerida”, agregó.

A pesar de haber quedado saldada la cuestión, el alemán tiene una fuerte competencia por el puesto porque en el mercado de pases llegó al club el juvenil Joan Garía, mientras que el polaco Wojciech Szczesny extendió su contrato. (ANSA).