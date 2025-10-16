LA NACION

Barclays apuesta por las energéticas europeas, que superan la media del mercado

** Barclays ve un potencial alcista considerable para las empresas energéticas europeas, ya que prevé que sus beneficios toquen fondo en 2025, antes de un fuerte crecimiento.

** "Reiteramos nuestra opinión positiva sobre el sector, impulsado por el crecimiento de la demanda de energía y de inversión, una macroeconomía favorable y una valoración poco exigente", dice Barclays.

** El banco de inversión afirma que el sector está entrando en un "superciclo imparable", impulsado por el crecimiento de la demanda y la electrificación.

** Barclays valora positivamente las energías renovables europeas por primera vez en tres años y mejora EDP Renováveis y Centrica a "sobreponderar" desde "igual ponderación".

** Rebaja considerablemente a Redeia, de "sobreponderar" a "infraponderar".

EMPRESA RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN PRECIO PRECIO N ANTERIOR OBJETIVO OBJETIVO ANTERIOR

Centrica Sobreponderar Igual 210p 180p ponderación

EDPR Sobreponderar Igual 15 9.4 ponderación euros euros

Endesa Igual Sobreponderar 28,6 28,6 ponderación r euros euros

Hidroeléctrica Infraponderar Igual 120 120 r ponderación euros euros

Redeia Infraponderar Sobreponderar 14 20,3 r r euros euros

