Barclays apuesta por las energéticas europeas, que superan la media del mercado
- 1 minuto de lectura'
** Barclays ve un potencial alcista considerable para las empresas energéticas europeas, ya que prevé que sus beneficios toquen fondo en 2025, antes de un fuerte crecimiento.
** "Reiteramos nuestra opinión positiva sobre el sector, impulsado por el crecimiento de la demanda de energía y de inversión, una macroeconomía favorable y una valoración poco exigente", dice Barclays.
** El banco de inversión afirma que el sector está entrando en un "superciclo imparable", impulsado por el crecimiento de la demanda y la electrificación.
** Barclays valora positivamente las energías renovables europeas por primera vez en tres años y mejora EDP Renováveis y Centrica a "sobreponderar" desde "igual ponderación".
** Rebaja considerablemente a Redeia, de "sobreponderar" a "infraponderar".
EMPRESA RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN PRECIO PRECIO N ANTERIOR OBJETIVO OBJETIVO ANTERIOR
Centrica Sobreponderar Igual 210p 180p ponderación
EDPR Sobreponderar Igual 15 9.4 ponderación euros euros
Endesa Igual Sobreponderar 28,6 28,6 ponderación r euros euros
Hidroeléctrica Infraponderar Igual 120 120 r ponderación euros euros
Redeia Infraponderar Sobreponderar 14 20,3 r r euros euros
(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Jorge Ollero Castela)
