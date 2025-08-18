Barclays considera a Cirsa un "activo único" e inicia su cobertura con "sobreponderar"

Barclays inicia la cobertura del operador español de juegos de azar Cirsa Enterprises con una de "sobreponderar" y un precio objetivo de 20 euros, sólido historial de crecimiento

** El bróker califica a Cirsa de "activo único" con perspectivas atractivas y cita su liderazgo en mercados clave de España y América Latina y su potencial de crecimiento y de ejecución de fusiones y adquisiciones

** Destaca la estrategia de "mina de oro" de Cirsa para iniciativas de crecimiento orgánico, que ha proporcionado un crecimiento medio del 19% en estos proyectos desde 2010

** También destaca un perfil financiero atractivo y estima una CAGR neta ajustada de alrededor del 25% para 2025-27, que considera que "podría ser conservador"

** Barclays señala que la valoración de Cirsa es convincente, gracias a su potencial para mejorar las previsiones y una atractiva historia de fusiones y adquisiciones

(Información de Marta Serafinko; edición en español de Paula Villalba)