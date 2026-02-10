Barclays informa de un aumento anual de sus beneficios del 12% y anuncia nuevos objetivos

Por Lawrence White

LONDRES, 10 feb (Reuters) -

Barclays anunció el martes que sus beneficios anuales aumentaron un 12% y dio a conocer nuevos objetivos de rendimiento hasta 2028, ya que el banco británico pretende mejorar el rendimiento centrándose en su mercado nacional principal y utilizando tecnologías como la inteligencia artificial para reducir costes.

La entidad crediticia declaró unos beneficios antes de impuestos para 2025 de 9.100 millones de libras (US$12.450 millones), frente a los 8.100 millones de libras del año anterior, lo que se ajusta en líneas generales a la media de 9.000 millones de libras prevista por los analistas según los datos recopilados por el banco.

Barclays también elevó su objetivo de beneficios clave y ahora espera obtener una rentabilidad sobre el capital tangible superior al 14% para 2028, frente a la previsión anterior de más del 12% para 2026.

El banco con sede en Londres esperaba devolver más de 15.000 millones de libras de capital a los accionistas entre 2026 y 2028.

También anunció la recompra de acciones por valor de 1.000 millones de libras y un dividendo final de 5,6 peniques por acción para el año, lo que eleva la distribución total de capital para 2025 a 3.700 millones de libras, en línea con las expectativas de los analistas de 3.800 millones de libras. Barclays sigue los pasos de su competidor Lloyds al establecer unas previsiones de beneficios más ambiciosas, las entidades crediticias británicas finalmente dejan atrás casi dos décadas de reestructuración tras la crisis de 2008 para beneficiarse de un entorno de tipos de interés benigno, un contexto regulatorio y económico más favorable y el potencial de ahorro de costes que ofrece la tecnología. NatWest, que presentará sus resultados el viernes, y HSBC el 25 de febrero, también anunciarán objetivos más ambiciosos, según informó Reuters el mes pasado.

(US$1 = 0,7312 libras) (Información de Lawrence White; edición de Tommy Reggiori Wilkes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)